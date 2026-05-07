Mumbai: आंतरराष्ट्रीय विमानतळ स्थानकात धूर, भुयारी मेट्राेचा खाेळंबा; दाेन तास प्रवाशांची गैरसोय

मुंबई : आरे-कफ परेड भुयारी मेट्रो मार्गिकेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (टी २) मेट्रो स्थानकातील तांत्रिक रूममधून धूर निघाल्याची घटना आज बुधवारी (ता. ६) दुपारी घडली. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मुंबई मेट्राे रेल काॅर्पोरेशनने (एमएमआरसी) तत्काळ स्थानक रिकामे केले. त्यानंतर सहार मेट्रो स्थानक ते आरे ही मेट्रो सेवा सुमारे दोन तास बंद झाल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली..भुयारी मेट्रोचे संचलन सुरळीत सुरू असतानाच दुपारी स्थानकात तांत्रिक उपकरणे असलेल्या रूममधून धूर येत असल्याचे सुरक्षा रक्षकांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आपत्कालीन पथकाने तत्काळ धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यादरम्यान सहार मेट्रो स्थानक ते आरे मेट्रो स्थानकाची सेवा बंद केली होती..Mumbai Airport News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! मुंबई विमानतळ पूर्णपणे बंद राहणार; का आणि कधी? जाणून घ्या....आवश्यक तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर सायंकाळी ५च्या सुमारास मेट्रो सेवा सुरळीत सुरू झाल्याचे एमएमआरसीने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी एमएमआरसीकडून चौकशी केली जाणार आहे; मात्र दुपारनंतर मरोळ नाका, एमआयडीसी, सिप्झ, आरे जेव्हीएलआरच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना सहार मेट्रो स्थानकाच्या पुढे मेट्रो सेवा नसल्याने मनस्ताप सहन करावा लागला..Thane: ठाणे जिल्ह्यात पाणीकपातीच संकट, 'या' दिवशी २४ तास पाणीपुरवठा बंद; हवामान विभागाच्या इशाऱ्यामुळे पालिकेचा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.