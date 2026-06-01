पदवीनंतर थेट पीएचडी! विद्यापीठात चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचे नवे पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू झाल्यानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारी बदल घडून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी बहुप्रवेश-बहिर्गमन आणि लवचिकता यांसारखे पर्याय खुले केले आहेत. यामुळे आता मुंबई विद्यापीठातील शिक्षण विद्यार्थीकेंद्रित बनले असून, याचा अधिक लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. .या धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम. यापूर्वी बी.ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. हे अभ्यासक्रम विद्यापीठाशी संलग्न तसेच स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये राबविले जात होते. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासोबतच चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमही विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे..Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल.मुंबई विद्यापीठ पदवीच्या चौथ्या वर्षी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च आहे. यात दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यात चौथे वर्ष पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्याला सन्मान पदवी (ऑनर्स) प्राप्त होते. तर ऑनर्स विथ रिसर्चमध्ये संशोधनासह सन्मान पदवीसाठी (ऑनर्स विथ रिसर्च) विद्यार्थ्याने तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात किमान ७.५ एकत्रित श्रेणी गुणांक (सीजीपीए) मिळवलेला असणे आवश्यक आहे..या अभ्यासक्रमानंतर विद्यार्थ्याला थेट पीएचडीसाठी पात्रता प्राप्त होते. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) किंवा पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी पीएच.डी. अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकतो. विशेष म्हणजे पदव्युत्तर पदवी न करतादेखील ऑनर्स विथ रिसर्च पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पीएचडीची संधी मिळते..ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च या दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या रचनेत फरक असेल. ऑनर्स विथ रिसर्चमध्ये संशोधन प्रकल्पासाठी अधिक शैक्षणिक गुण (क्रेडिट्स) दिले जातील. विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची आवड आणि क्षमता विकसित करणे हे या अभ्यासक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, संशोधनाभिमुखता हेच त्याचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे..महाविद्यालयांमध्ये राबविण्याची अटमहाविद्यालयांमध्ये एखाद्या विषयाचा दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतो, त्या विषयासाठी चौथ्या वर्षाचा ऑनर्स अभ्यासक्रम सुरू करता येईल. तसेच ज्या विषयांमध्ये पीएच.डी. अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे, त्या विषयांमध्ये ऑनर्स विथ रिसर्च अभ्यासक्रमाचे चौथे वर्ष सुरू करता येईल..Mumbai-Goa Highway: खारपाडा येथील टोलनाका बंद पाडला, जनआक्रोश समिती आक्रमक; आधी कामे पूर्ण करण्याची मागणी.परदेशी शिक्षणासाठीही उपयुक्त संधीउच्च शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांची पदवी विशेष लाभदायक ठरणार आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये चार वर्षांच्या पदवीला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे..पदवीसाठी चार वर्षांची रचनाप्रथम वर्ष पूर्ण केल्यावर-पदवीपूर्व प्रमाणपत्रद्वितीय वर्ष पूर्ण केल्यावर -पदवीपूर्व पदविकातृतीय वर्ष पूर्ण केल्यावर पदवीचतुर्थ वर्ष पूर्ण केल्यावर -सन्मान पदवी (ऑनर्स) किंवा संशोधनासह सन्मान पदवी (ऑनर्स विथ रिसर्च) मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.