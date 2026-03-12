Mumbai Vidhan Bhavan Bomb Threat: विधानभवनात बॉम्बची धमकी! ई-मेलनंतर मुंबईत खळबळ; पोलिस-बॉम्ब स्क्वॉडची धावपळ, मोठी शोधमोहीम सुरू

मुंबई : विधानभवनात बॉम्ब लावल्याची धमकी मिळाल्यानंतर राजधानीतील विधान भवन परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. एका ई-मेलद्वारे आलेल्या या धमकीमुळे सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली असून, पोलिस आणि बॉम्ब शोधक पथकाने तातडीने मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम हाती घेतली आहे..कडक बंदोबस्त तैनातधमकीच्या ई-मेलनंतर विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. सर्व कर्मचारी आणि भवनात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना गेटवर रोखण्यात आले. फक्त अधिकृत कर्मचाऱ्यांना त्यांचे ओळखपत्र तपासून एक-एक करून आत सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे विधानभवनाचे आयडी कार्ड आहे, त्यांना कसून तपासणीनंतर प्रवेश दिला जात आहे. यामुळे भवनाच्या आवारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर.धमकीच्या ई-मेलची सखोल चौकशीपोलिसांनी धमकीच्या ई-मेलची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर बॉम्ब शोधक पथक विधानभवनाच्या आत दाखल झाले असून, प्रत्येक कोपरा तपासण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. भवनाचा परिसर अतिशय विस्तीर्ण असल्याने शोधकार्य मोठ्या प्रमाणात राबवले जाणार आहे. यासाठी डॉग स्क्वॉडची मदत घेण्यात आली असून, डॉगच्या सहाय्याने संशयास्पद वस्तू शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांचा अंदाज आहे की, संपूर्ण शोधमोहीम पूर्ण होण्यास काही तास लागू शकतील..विधानभवनातील सर्व कामकाज तात्पुरते स्थगितसद्यस्थितीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नसली तरी सुरक्षा यंत्रणा सर्वोच्च सतर्कतेवर आहे. या घटनेमुळे विधानभवनातील सर्व कामकाज तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेसाठी सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्तालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचे सांगितले आहे..मुंबईतील राजकीय वर्तुळात खळबळया धमकीमुळे मुंबईतील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सर्व संबंधित विभाग एकत्रितपणे काम करत असल्याने लवकरात लवकर परिस्थिती नियंत्रणात येईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिकांना या परिसरात गर्दी टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai Monorail: प्रवाशांची प्रतीक्षा संपणार! मोनोरेल पुन्हा सेवेत उतरणार, कधीपासून होणार सुरु? महत्त्वाची माहिती समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.