Mumbai Water Crisis: मुंबईकरांसाठी ‘गेमचेंजर’ प्रकल्प! २१ किमी पाणी बोगद्याला मंजुरी, पाणी टंचाईला कायमचा ब्रेक?

मुंबई: मुंबईकरांच्या पाण्याच्या टंचाईला लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) २१ किलोमीटर लांबीच्या काशेळी-मुलुंड भूमिगत पाणी बोगद्यासाठी किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत आणि विश्वासार्ह होईल..हा प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील येवाई आणि काशेळी या ठिकाणांना मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मुलुंडशी जोडणार आहे. मुख्य उद्देश मुंबईला मिळणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण वाढवणे, पाइपलाइनमधील गळती आणि दूषित होण्याची समस्या कमी करणे आणि विकासकामांमुळे होणारे नुकसान टाळणे हा आहे. सध्याच्या पाइपलाइनला जमिनीवरून जाण्यामुळे रस्ते, इमारती आणि इतर कामांमुळे धोका निर्माण होतो. नवीन बोगदा सुमारे ११० मीटर खोल जमिनीखाली बांधला जाणार असल्याने हा धोका जवळपास संपुष्टात येईल..महत्त्वाकांक्षी योजनेत दोन मुख्य भागबीएमसीच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत दोन मुख्य भाग आहेत. पहिला भाग येवाई जलाशयापासून काशेळीपर्यंतचा १४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा आणि दुसरा काशेळी ते मुलुंडपर्यंतचा ७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा. एकूण २१ किलोमीटरचा हा संपूर्ण मार्ग मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या विस्ताराशी जोडला जाणार आहे. मार्च २०२४ मध्ये या दोन्ही भागांसाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. आता सीआरझेड मंजुरी मिळाल्याने कामाला गती मिळेल. संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यास साधारण सहा ते सात वर्षे लागतील, अशी अपेक्षा आहे..Mumbai News: स्वच्छ हवेसाठी महापालिका आक्रमक, १०६ बांधकामांबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात.प्रकल्पाला मंजुरीपर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ते म्हणाले, "या नवीन बोगद्यामुळे पाण्याची क्षमता वाढेल आणि गळती व दूषिततेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. सध्याच्या पाइपलाइनला विकासकामांमुळे वारंवार नुकसान होते, त्यामुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळे येतात. भूमिगत बोगद्यामुळे असे अडचणी येणार नाहीत.".नवीन बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर जुनी पाइपलाइन बॅकअप म्हणून कायम राहीलसध्या बीएमसी ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील विविध जलाशयांमधून पाइपलाइनद्वारे रोज ४,००० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मुंबईत आणते. ही पाइपलाइन जुनी असल्याने गळती आणि दुरुस्तीचे काम सतत चालू असते. नवीन बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर जुनी पाइपलाइन बॅकअप म्हणून कायम राहील आणि नवीन व्यवस्था मुख्य पाणीपुरवठा सांभाळेल. यामुळे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि गरजांना पुरेसा पाणीपुरवठा होईल..मुंबईकरांना वर्षभर पुरेसा आणि स्वच्छ पाणी मिळण्याची शक्यताया प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना वर्षभर पुरेसा आणि स्वच्छ पाणी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यातील टंचाई आणि पावसाळ्यातील दूषिततेच्या समस्या कमी होतील. बीएमसीने पर्यावरणीय नियमांचे पालन करत हे काम पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यातील हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे..Mumbai Mayor Election : मुंबईत 'खेला' होणार, महापालिकेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार? ; बड्या नेत्याचं एकनाथ शिंदेंना आवाहन!