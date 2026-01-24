मुंबई

Mumbai Water Crisis: मुंबईकरांसाठी ‘गेमचेंजर’ प्रकल्प! २१ किमी पाणी बोगद्याला मंजुरी, पाणी टंचाईला कायमचा ब्रेक?

Kasheli–Mulund Water Tunnel Project : काशेळी–मुलुंड २१ किमी पाणी बोगदा प्रकल्पामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात मोठी सुधारणा; टंचाई, गळती आणि दूषिततेला आळा
esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई: मुंबईकरांच्या पाण्याच्या टंचाईला लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) २१ किलोमीटर लांबीच्या काशेळी-मुलुंड भूमिगत पाणी बोगद्यासाठी किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत आणि विश्वासार्ह होईल.

