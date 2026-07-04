Mumbai Dam Storage: मुंबईकरांचा पाणी कपातीचा प्रश्न मिटणार? धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस, पाणी साठा किती वाढला?

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरण क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होऊ लागली आहे. सध्या या धरणांमध्ये एकूण ९.४१ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून त्यात सुमारे ३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली असली, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत साठा अद्याप समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत किती पाऊस पडतो, यावरच मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे..धरणांमधील सध्याची स्थितीमुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांपैकी भातसा तलावात ४८,३९२ दशलक्ष लिटर (एमएल) म्हणजेच ६.७५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मोडक सागरमध्ये २९,८५७ एमएल (२३.१६ टक्के), मध्य वैतरणा तलावात २६,०३८ एमएल (१३.४५ टक्के), विहार तलावात १८,४६२ एमएल (६६.६५ टक्के), तानसा तलावात ९,७०९ एमएल (६.६९ टक्के) आणि तुळशी तलावात ३,६८० एमएल (४५.७४ टक्के) पाणीसाठा नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, अप्पर वैतरणा तलावाची पातळी अद्याप लोअर ड्रॉ-डाउन लेव्हल (एलडीएल) खाली असल्याने तेथील उपयुक्त पाणीसाठा शून्य मानण्यात आला आहे..धरण क्षेत्रात चांगला पाऊसगेल्या २४ तासांत धरण परिसरातही समाधानकारक पाऊस झाला. विहार परिसरात सर्वाधिक १२२ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यानंतर भातसा धरण परिसरात ७२ मिमी, मोडक सागर परिसरात ४८ मिमी, अप्पर वैतरणा येथे ४० मिमी आणि तानसा परिसरात ३४ मिमी पाऊस झाला. या पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ होण्यास मदत झाली आहे..Mumbai Rain: मुंबईत दोन दिवस 'रेड अलर्ट'! ठाणे, पालघरमध्ये ही अतिवृष्टीचा इशारा; हवामान विभागानं काय सांगितलं? .मुंबईत मुसळधार पावसाची नोंददरम्यान, गेल्या २४ तासांत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येही मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली. अनेक भागांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. महापालिकेच्या पर्जन्यमापन केंद्रांच्या माहितीनुसार, एच-पश्चिम प्रभाग कार्यालयात सर्वाधिक १४६.४ मिमी पाऊस झाला. त्याखालोखाल वांद्रे येथील सुपारी टाकी महापालिका शाळेत १४३.४ मिमी, पाली चिंबई महापालिका शाळेत १४०.६ मिमी, जी-दक्षिण प्रभाग कार्यालयात १४०.२ मिमी आणि एफ-उत्तर प्रभाग कार्यालयात १३२ मिमी पावसाची नोंद झाली. याशिवाय मानखुर्द अग्निशमन केंद्रात १२६.८ मिमी, चेंबूरमधील कलेक्टर कॉलनीत १२४.२ मिमी, महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द येथे १२०.८ मिमी आणि घाटकोपरमधील रमाबाई नगर येथे १२०.२ मिमी पाऊस झाला..हवामान विभागाचा इशाराभारतीय हवामान विभागाने पुढील काही तासांतही मुंबई आणि परिसरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai Rain: हजारो कोटींचा खर्च, सरकार बदललं, प्रकल्प आले... तरीही प्रत्येक पावसात मुंबई पाण्याखाली का जाते? नेमकं चुकतंय कुठे? जाणून घ्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.