Mumbai Water: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, ७ दिवस पाणीकपात होणार; कोणत्या भागांना फटका बसणार?

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलबोगद्यांच्या स्वच्छता आणि देखभालीचे काम मुंबई महापालिकेने हाती घेतले आहे. परिणामी, उद्यापासून म्हणजेच सोमवार (ता. २०) ते सोमवार (ता. २७) या कालावधीत मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरातील अनेक भागांत पाच टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे..अमर महल (हेगडेवार उद्यान) ते वडाळा आणि पुढे परळपर्यंतचा जलबोगदा क्र. १ तसेच अमर महल ते ट्रॉम्बे यादरम्यानचा जलबोगदा क्र. २ हे सध्या कार्यरत आहेत. या जलबोगद्यांची तांत्रिक कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे भरण (चार्जिंग), धुलाई आणि क्लोरीनीकरणाचे काम केले जाणार आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याने कपातीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे..या पाणीकपातीचा मोठा फटका मुंबईतील शहर आणि पूर्व उपनगरांतील अनेक प्रमुख विभागांना बसणार आहे. यामध्ये मुंबई शहर विभागातील ए, बी, सी, ई, एफ-उत्तर आणि एफ-दक्षिण या प्रभागांचा समावेश असून, पूर्व उपनगरातील एल (कुर्ला पूर्व), एम-पूर्व, एम-पश्चिम, एन, एस आणि टी या विभागांमधील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. या सर्व भागांत पुढील सात दिवस पाणीकपात लागू राहील. त्यामुळे मुंबईकरांची गैरसोय होणार आहे..पुढील सात दिवस पाच टक्के कपातीसह कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. तरी नागरिकांनी पाण्याचा साठा करून ठेवावा आणि पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे..धरण पाणीसाठा ३२ टक्क्यांवरजल अभियंता विभागाच्या अहवालानुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख धरणांमध्ये सध्या ३२.०६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा २८.७७ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये तो २२.९९ टक्के इतका घसरला होता..पाणीसाठ्याची स्थिती (दशलक्ष लिटरमध्ये)अप्पर वैतरणा ७०,०३६मोडक सागर ४५,४३६तानसा ३८,७००मध्य वैतरणा ६६,६६७भातसा २,२४,८८१विहार १५,०५९तुळशी ३,१७९.बाधित होणारे प्रमुख विभागमुंबई शहर : ए, बी, सी, ई, एफ-उत्तर आणि एफ-दक्षिण विभाग.पूर्व उपनगरे : एल (कुर्ला पूर्व), एम-पूर्व, एम-पश्चिम, एन, एस आणि टी विभाग.