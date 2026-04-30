Mumbai Watermelon Deaths : कलिंगड खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू? पायधुनीतील घटनेनंतर कलिंगड विक्रीत 50 टक्क्यांनी घट; भीतीपोटी ग्राहकांनी फिरवली पाठ

मुंबई : पायधुनी परिसरात कलिंगड खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समाजमाध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण (Mumbai watermelon death incident news) झाले आहे. या घटनेचा परिणाम बाजारपेठेवर दिसून येत आहे. कडक उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर विक्री होणाऱ्या कलिंगड खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे..उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे आणि पाण्याचे प्रमाण भरपूर असलेले कलिंगड हे सर्वाधिक पसंतीचे फळ मानले जाते. मात्र, पायधुनी परिसरातील घाटी गल्ली येथील मुघल बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या एका कुटुंबाने शनिवारी रात्री कलिंगड खाल्ल्यानंतर त्रास होऊन रविवारी दोन मुली व पालक एकाच कुटुंबातील एकूण चौघांचा बळी गेला. या ही घटनेची बातमी समाजमाध्यमावर प्रचंड व्हायरल झाली..Watermelon Benefits : फक्त पाणीच नाही, तर कलिंगडात दडलाय पोषक तत्वांचा खजिना; 'या' आजारांपासून राहू शकता दूर!.मात्र, घटना नेमकी कशामुळे घडली याबाबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही ठोस कारण स्पष्ट केले नाही. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संशय आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मुंबईसह उपनगरांमध्ये अनेक ग्राहकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून कलिंगड खरेदी कमी केली आहे. काही ग्राहक कलिंगड खरेदी करताना अनेक गोष्टींची तपासणी करून घेत आहेत..पायधुनीतील घटनेबाबत अजून पोलिसांनी कोणतेही स्पष्ट दिले नसल्याने नागरिकांनी समाजमाध्यमांवरून व्हायरल होणाऱ्या गोष्टींकडे विश्वास ठेऊ नये असे मतही कलिंगड विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी केली आहे. तसेच व्यापाऱ्यांकडूनही ग्राहकांना योग्य व चांगली रसाळ फळे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..Mumbai Highway : मुंबई-नाशिक प्रवास आता सुसाट! खारेगाव खाडीवरील नवीन उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला; तासनतास होणाऱ्या कोंडीतून सुटका, पुलाची वैशिष्ट्ये काय?.आर्थिक फटकाया घटनेचा फटका मुबंई व उपनगरातील कलिंगडविक्रेत्यांना बसला आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर विक्री होणाऱ्या कलिंगडाची विक्री आता ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. पूर्वी २५ ते ३० रुपये किलो भावाने विकले जाणारे कलिंगड सध्या १५ ते २० रुपये किलो भावाने विकावे लागत आहे. विक्रीअभावी माल खराब होत असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची खंत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..दरवर्षी उन्हाळ्यात कलिंगडाला मोठी मागणी असते. मात्र, यंदा पायधुनीमधील घटनेबाबत बातमी व व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे ग्राहक कमी झाले आहेत. त्यामुळे आमचे मोठे नुकसान होत आहे.- जयवंत शिंदे, विक्रतेस्वच्छ, ताजे आणि योग्यरीत्या धुतलेले फळ खाल्ल्यास कोणताही धोका होत नाही. कलिंगड त्वरित खाणे, कापून फ्रिज मध्ये ठेवून खाऊ नये.- डॉ. महादेव गारळेशल्यचिकित्सक, केईएम रुग्णालयउन्हाळ्यात कलिंगड खरेदी करीत होतो. मात्र, कलिंगड खाल्ल्याने चौघांचा मृत्यू झाल्याची बातमी कळताच सध्या कलिंगड खाणे बंद केले आहे.-आशा कदम, गृहिणी.