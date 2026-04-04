Mumbai Crime: नवरा कामावरुन परतला, बायको दारुच्या नशेत तर्रर्र; मोहम्मद कुरेशीवर पत्नीचा चाकूहल्ला

Mumbai Police: एरव्ही नवरा दारु पिऊन येतो आणि बायकोला मारहाण करतो, अशा घटना आपण ऐकतो. परंतु मुंबईतल्या जोगेश्वरी भागामध्ये खळबळजनक घटना घडली आहे. कामावरुन घरी आलेल्या नवऱ्यावर दारुच्या नशेत तर्रर्र असलेल्या बायकोने चाकूहल्ला केला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. .मुंबईतल्या जोगेश्वरी भागात राहणारा मोहम्मद रफीक कुरेशी हा प्लंबर म्हणून काम करतो. त्याची पत्नी सबा कुरेशी दररोज दारु पिते, अशी त्याची तक्रार आहे. कालही त्याने असंच बायकोला रोजच दारु का पितेस, असा जाब विचारला. त्यामुळे दोघांमध्ये भांडण सुरु झालं..रागाच्या भरात पत्नीने पती मोहम्मद कुरेशीवर चाकूने हल्ला केला. पत्नीने केलेल्या हल्ल्यात मोहम्मद कुरेशीच्या हाताला आणि पायाला दखापत झाली. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचार सुरु आहेत. पत्नी सबा कुरेशी हिच्याविरोधात आंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे..या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. पतीच्या हाताला आणि पायाला जखम झाल्याने त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. पत्नीवर गुन्हा दाखल झाला असून तिच्या दारुच्या सवयीमुळे हा प्रकार घडल्याचं स्पष्ट होत आहे.