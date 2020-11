कोरोनाचा आकडा अकराशे पार; आज मुंबईत 1144 नवे रुग्ण, तर 17 मृत्यू

मुंबई, ता. 25 : आज मुंबईत 1144 नवे रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,78,590 झाली आहे. तर आज 17 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,723 वर पोचला आहे. आज 701 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,53,604 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 91 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 206 दिवसांवर गेला आहे. तर 24 नोव्हेंबरपर्यंत एकूण 18,17,232 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 18 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.34 इतका आहे. महत्त्वाची बातमी : "नोव्हेंबर महिन्यात शरद पवारांचा निरोप घेऊन २ बडे नेते वर्षावर गेले होते, निरोप होता राष्ट्रवादी भाजपसोबत जाण्यास तयार आहे" - प्रियम गांधी मोदी

मुंबईत आज नोंद झालेल्या 17 मृत्यूंपैकी 14 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 8 पुरुष तर 9 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या सर्व रुग्णांचे वय 60 वर्षांवर होते. मुंबईत 401 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 4,722 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 6,631 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 454 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. mumbais covid count crosses mark of one thousand one hundred after drop to five hundred

