मुंबईत रुग्णवाढीचा दर 1 टक्क्यांवर; दिवसभरात 1,620 नवे रुग्ण तर 36 मृत्यू

मुंबई : मुंबईत आज 1,620 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,31,070 झाली आहे. मुंबईत आज 36 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 9,466 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,968 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 84 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईचं फुप्फुस वाचल्याचा आनंद! कांजूर कारशेडच्या निर्णयाचे पर्यावरणवाद्यांकडून स्वागत बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 15,301 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड काळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 1,144 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबईत 652 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 9,872 इतकी आहे. मुंबईत आज नोंद झालेल्या 36 मृत्यूंपैकी 30 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 28 पुरुष तर 8 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 36 रुग्णांपैकी एकाचे वय 40 च्या खाली होते. 7 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 28 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियावर अंकुश का नाही? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल आज 1,968 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 19,5773 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 69 दिवसांवर गेला आहे. तर 11 ऑक्टोबर पर्यंत एकूण 12,71,087 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 5 ऑक्टोबर ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 1.00 इतका आहे. ---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

