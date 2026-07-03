Thane Rain Accident : ठाण्यात मुसळधार पावसात भीषण दुर्घटना! पाण्यात करंट उतरल्याने १७ वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू

Teen Girl Dies Due to Electrocution in Rainwater in Mumbra : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरात मुसळधार पावसामुळे साचलेल्या पाण्यात विजेचा प्रवाह उतरल्याने १७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अपघातामुळे संपूर्ण मुंब्रा परिसरात तीव्र खळबळ उडाली असून, स्थानिक नागरिकांनी प्रशासन आणि वीज कंपनीच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेध व्यक्त केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंब्रा येथील यास्मीन पार्क (बी-विंग) परिसरात राहणारी आलिया (१७) ही काही खासगी कामानिमित्त इमारतीबाहेर पडली होती. परिसरात जोरदार पाऊस सुरू असल्याने रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. याच पाण्यात विजेचा करंट उतरला होता. पाण्यातून जात असताना आलियाचा या विजेच्या प्रवाहाशी संपर्क आला आणि तिला जोरदार धक्का बसला. ती जागीच कोसळली..Navi Mumbai: नवी मुंबईत धक्कादायक घटना; विजेचा शॉक लागून दोन कॉलेज विद्यार्थिनी पाण्यात पडल्या; घटनेनं खळबळ.स्थानिक नागरिक आणि तिच्या कुटुंबीयांनी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती तिला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. या घटनेने तिच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आलियाच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ आणि संतापाचे वातावरण आहे..Malegaon Child Death : मालेगावात मशिदीसमोर खेळताना 5 वर्षीय चिमुकल्याचा विजेच्या धक्क्याने जागीच मृत्यू; नागरिकांचा तीव्र संताप, मध्यरात्रीपर्यंत आंदोलन.पोलिसांनी या प्रकरणी टॉरेंट पॉवर लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. स्थानिकांनी घटनास्थळी आणि रुग्णालयाबाहेर मोठी गर्दी केली होती. “प्रशासन आणि वीज कंपनीच्या दुर्लक्षामुळेच निष्पाप मुलीला जीव गमवावा लागला,” असे आरोप करत नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. अनेकांनी पावसाळ्यात वीज पुरवठा व्यवस्थापनाबाबत प्रशासनाकडे प्रश्न उपस्थित केले आहेत..मुंब्रा परिसरात पावसाळ्यात नियमितपणे पाणी साचण्याची समस्या आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत, तरीही योग्य उपाययोजना न झाल्याने ही दुर्घटना घडली, असा स्थानिकांचा दावा आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “घटनेची सखोल चौकशी सुरू आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.”.या घटनेने मुंब्रा परिसरातील नागरिकांमध्ये सुरक्षेची चिंता वाढवली आहे. पावसाळ्यातील पाणी साचलेल्या भागात वीज गळती होण्याची शक्यता लक्षात घेता, वीज कंपनी आणि महापालिकेने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनीही प्रशासनाला जाब विचारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.