Thane News: मुंब्र्यात डोंगराचा भाग खचला, धोकादायक परिस्थिती निर्माण; ९ कुटुंबांचे स्थलांतर

ठाणे : मुंब्रा येथील रेतीबंदर परिसरात डोंगराचा काही भाग खचल्याने धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून नऊ कुटुंबांना तात्पुरते अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..खान्देशी चाळ, दत्त मंदिरामागच्या डोंगरावरील चाळीच्या वरच्या बाजूचा जमिनीचा काही भाग खचल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक माने, मुंब्रा प्रभाग समितीच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तसेच टोरंट पॉवर कंपनीचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai News: म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, ६ जणांची सुटका, १ जखमी.माळशेज घाटमार्गे होणारी अवजड वाहतूक बंदमाळशेज घाटापुढे करंजाळे गावाजवळ सिमेंट काँक्रीट रस्ता खचला आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शनिवारपासून माळशेजमार्गे होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात आल्याची माहिती मुरबाडचे तहसीलदार अभिजित देशमुख व माळशेज घाट राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनीष मोरे यांनी दिली आहे. या रस्त्यावरील वाहतूक बंद करून ती लोणावळामार्गे वळविण्याची मागणी राष्ट्रीय महामार्गाचे ठाणे येथील कार्यकारी अभियंता यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र उपविभागीय अधिकारी कल्याण यांना पाठवण्यात आले आहे..पेपरफुटीचा मास्टरमाइंड अटकेत! महिनाभर गुंगारा देणारे २ आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात; TET पेपरफुटी प्रकरणातील मोठं नेटवर्क एक्सपोज .रोहा-अष्टमी जुन्या पुलावरील वाहतूक बंदमुसळधार पावसामुळे कुंडलिका नदीला आलेल्या तीन मोठ्या पुराच्या तडाख्यात रोहा-अष्टमी मार्गावरील जुन्या पुलाचे संरक्षण कठडे आणि रेलिंग वाहून गेले आहेत. या पुलाची स्थिती धोकादायक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावरील सर्व प्रकारची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्याची सूचना तहसीलदारांना दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.