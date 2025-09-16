मुंबई

Mumbai Pollution: मुंबईत आता १०३ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे! प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेचा निर्णय

Municipal Corporation: हिवाळ्यात प्रदूषणाची समस्या डोके वर काढण्याची शक्यता असल्यामुळे पालिका सतर्क झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन सेन्सर हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Mumbai air Pollution

मिलिंद तांबे - सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : सेन्सरद्वारे हवा गुणवत्ता मापन करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आयआयटी कानपूरची मदत घेतली जाणार आहे. मुंबईत ७५ ठिकाणी नवीन सेन्सर हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुंबईत आता १०३ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे होतील.

