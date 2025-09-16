Mumbai Pollution: मुंबईत आता १०३ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे! प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेचा निर्णय

मुंबई : सेन्सरद्वारे हवा गुणवत्ता मापन करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आयआयटी कानपूरची मदत घेतली जाणार आहे. मुंबईत ७५ ठिकाणी नवीन सेन्सर हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुंबईत आता १०३ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे होतील..वाढत्या प्रदूषणाने महापालिका हैराण झाली आहे. पावसाळा सुरू असल्याने प्रदूषण नियंत्रणात आहे; मात्र हिवाळ्यात प्रदूषणाची समस्या डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिका सतर्क झाली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने आतापासूनच हालचाली सुरू केल्या आहेत. .Maharashtra Politics: काँग्रेसचा ‘एकला चलो’चा नारा! आगामी निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचे धोरण.सध्या मुंबईत विविध ठिकाणी २८ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे कार्यरत आहेत. ती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या केंद्राशी जोडण्यात आली असून, त्यातूनच हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केले जात आहे. ही केंद्रे तुलनेने कमी असल्याने नेमकी स्थिती कळत नाही. म्हणून ही पावले उचलली आहेत..नेमकी कारवाई करता येणार!नव्याने सुरू होत असलेल्या प्रदूषण मापन केंद्रांची संख्या ७५ असल्याने एकूण केंद्रांची संख्या १०३ होणार आहे. यामुळे एका वार्डमध्ये चारपेक्षा अधिक केंद्रे उभारली जातील. यामुळे छोट्या परिसरापुरती प्रदूषणाची नोंद घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे नेमके प्रदूषण, त्याची कारणे आणि स्थळ समजणार आहे. यामुळे नेमकी, ठोस कारवाईदेखील करता येणार आहे. तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्षात यंत्रणा कार्यान्वित होईल..७५ ठिकाणी नवीन सेन्सर हवा गुणवत्ता मापन केंद्रेपीएम-१० कणांची नोंद शक्य होणार१५ कोटींचा खर्चआयआयटी कानपूरसोबत पुढील पाच वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे १५ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. सर्व केंद्रे एका नियंत्रण कक्षासोबत जोडली जातील. हा कक्ष वरळी किंवा कांजूरमार्गमध्ये उभारला जाऊ शकतो..Mumbai News: जुन्या वाहनांवर ‘मामा’, ‘दादा’ क्रमांक! मुंबईत ६५ चालकांना दंड.आयआयटी कानपूरच्या मदतीने उभारण्यात येणाऱ्या या केंद्रांमुळे प्रदूषणाचे अचूक निदान होईल. त्यामुळे तत्काळ कारवाई करणे शक्य होईल.- अविनाश काटे, उपायुक्त, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.