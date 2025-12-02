मुंबई

Mumbai Pollution: वाऱ्यामुळे प्रदूषणात घट! ‘एक्यूआय’मध्ये सुधारणा; कारवाईचाही हातभार

Mumbai AQI: मुंबईत मागील ४८ तासांत एक्यूआयमध्ये लक्षणीय सुधारणा नोंदवली आहे. असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
मुंबई : मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांकात (एक्यूआय) २६ नोव्हेंबरपासून सातत्याने आणि मागील ४८ तासांत लक्षणीय सुधारणा नोंदवली गेल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. वाऱ्याच्या वेगात झालेली वाढ आणि बांधकाम प्रकल्पांवरील नियंत्रणात्मक कारवाईमुळे हवा गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली आहे.

