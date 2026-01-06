मुंबई

Mumbai: तुम्हाला कोणता अधिकार? हायकोर्टानं फटकारल्यानंतर BMC आयुक्तांवर आदेश मागे घेण्याची वेळ, चूक केली मान्य

Mumbai High Court: महापालिका निवडणुकीसाठी पालिकेने न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याची कबुली महापालिका आयुक्तांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी रूजू होण्याचे आदेश देत अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याची महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी कबुली सोमवारी (ता.५) उच्च न्यायालयात दिली. पुढील सुनावणीवेळी तुमची बाजू स्पष्ट करा आणि निवडणुकीसाठी पर्यायी कर्मचारी शोधण्याचे आदेश दिले.

