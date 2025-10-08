मुंबई

पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू होणार; पालिका आयुक्तांची भूमिका काय?

Pension Scheme: मुंबई महानगरपालिकेतील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास महापालिका आयुक्त सकारात्मक असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच याचा २७०० कर्मचा-यांना लाभ मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील ५ मे २००८ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या सुमारे २७०० कर्मचार्‍यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्यास महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी सकारात्मक असल्याची माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने दिली.

