Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश

मुंबई : "मुंबईतील रस्ते आणि पदपथ हे पादचाऱ्यांच्या हक्काचे आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक जागांवर होणारी अतिक्रमणे, अनधिकृत फेरीवाले आणि अवैध बांधकामे यावर कोणतीही हयगय न करता कठोर कारवाई सुरूच राहील," असे स्पष्ट निर्देश महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले. आयुक्तांनी दादरसह 'एफ दक्षिण', 'एफ उत्तर' आणि 'जी उत्तर' विभागांत अचानक भेटी देऊन सुरू असलेल्या कारवाईचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला..आयुक्त गगराणी यांनी विशेषतः दादर परिसरात अनधिकृत फेरीवाला मुक्त मोहीम आणि अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासन कारवाईची पाहणी केली. केवळ दंड आकारणे हा या मोहिमेचा हेतू नसून, शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि मुंबईकरांच्या सुरक्षित वावरासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, हा व्यापक उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पाहणीवेळी उपायुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, उपायुक्त (विशेष) विनायक विसपुते आणि संबंधित विभागांचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते..पाहणीदरम्यान आयुक्तांनी स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांशी संवाद साधला. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे होणारी गर्दी आणि वाहतूक कोंडीतून मुक्तता मिळत असल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. "शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील 'फेरीवाला मुक्त क्षेत्र' धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाईल," असे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले..फेरीवाला मुक्त घोषित केलेल्या भागांत दररोज कारवाई करून साहित्य जप्त करण्यात यावे.वारंवार अतिक्रमण होणाऱ्या ठिकाणी विशेष पथके नेमून चोवीस तास देखरेख ठेवावी.अतिक्रमण विभाग आणि वाहतूक पोलीस यांच्यात योग्य समन्वय राखून ही मोहीम सातत्याने राबवावी. अधिकृत आणि पात्र फेरीवाल्यांसाठी निश्चित केलेल्या 'हॉकर्स झोन'मध्येच व्यवसायाची संधी दिली जाईल, जेणेकरून कोणाची उपजीविका हिरावली जाणार नाही."मुंबई शहर अधिक शिस्तबद्ध आणि राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईकरांनी प्रशासनाच्या या मोहिमेला सक्रिय साथ द्यावी," असे आवाहन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी यावेळी केले..