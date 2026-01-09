BMC Election: मतमोजणी पारदर्शकपणे पार पाडा, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निर्देश!

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन पूर्णतः सज्ज झाले असून, मतमोजणी प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, निर्भय आणि कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करून पार पाडावी, असे स्पष्ट निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी आज दिले. कोणत्याही परिस्थितीत हेतुपुरस्सर किंवा अनावधानानेही चूक होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी सर्व २३ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..महापालिका मुख्यालयात आज २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यांची समन्वय बैठक झाली. त्याप्रसंगी डॉ. जोशी बोलत होत्या. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने ज्या ठिकाणी मतदान केंद्रांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, त्याची माहिती राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना तातडीने देण्यात यावी, मतमोजणी केंद्रांवर शिस्त राखण्यासाठी मेटल डिटेक्टर लावण्यात यावेत..Cyber Crime: सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी हवी जनजागृती, ठोस कार्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक, सायबरतज्ज्ञांचे मत .टपाली मतदान प्रक्रिया नियमांनुसार आणि वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असेल, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची अधिकृत तपासणी, उमेदवारांची शपथपत्रे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि मतदार याद्यांची अंतिम प्रक्रिया यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..या बैठकीस विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार, सहआयुक्त विश्वास शंकरवार, उपायुक्त किशोर गांधी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी फरोग मुकादम, सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांच्यासह विविध परिमंडळांचे उपायुक्त आणि प्रशासकीय विभागांचे सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर .मोठी जबाबदारी!निवडणूक प्रक्रियेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. ‘‘निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पाडणे ही मोठी जबाबदारी आहे. निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह वातावरणात मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त, नियमित गस्त आणि तांत्रिक निगराणी व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे,’’ असे जोशी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.