मुंबई

५०० मीटर परिसरातील सोसायट्यांना दिलासा, वाहनतळांवर रहिवाशांना ५० टक्के सवलत; महापालिकेचा महत्त्वाचा निर्णय

Parking Fee: महापालिकेने ५०० मीटर परिसरातील सोसायट्यांमधील रहिवाशांना वाहनतळ शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Parking Fee

Parking Fee

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सार्वजनिक वाहनतळांवरील पार्किंग शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या ३७ सार्वजनिक वाहनतळांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मासिक पार्किंग शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पुरेशी वाहनतळ व्यवस्था नसलेल्या जुन्या इमारती, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) इमारतींतील वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

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