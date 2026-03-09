मुंबई

Mumbai: मुंबईत फेरीवाले दिसणं कायमचं बंद होणार, महापालिकेचा कारवाईसाठी आक्रमक पवित्रा

BMC Action On Hawkers: अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाईसाठी पालिकेकडून कंत्राटी कामगारांची फौज तैनात करणार येणार आहे.
BMC Action On Hawkers

BMC Action On Hawkers

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईतील वाढत्या अतिक्रमणांविरोधात महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पश्चिम उपनगरातील वर्दळीच्या ‘के-पश्चिम’ (अंधेरी) विभागात अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील निष्कासन मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटी कामगारांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेसाठी कंत्राटी कामगार पुरवण्यासाठी पालिकेने नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांकडून मोहरबंद इच्छापत्रे मागवली आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
hawker

Related Stories

No stories found.