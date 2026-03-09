Mumbai: मुंबईत फेरीवाले दिसणं कायमचं बंद होणार, महापालिकेचा कारवाईसाठी आक्रमक पवित्रा

मुंबई : मुंबईतील वाढत्या अतिक्रमणांविरोधात महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पश्चिम उपनगरातील वर्दळीच्या ‘के-पश्चिम’ (अंधेरी) विभागात अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील निष्कासन मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटी कामगारांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेसाठी कंत्राटी कामगार पुरवण्यासाठी पालिकेने नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांकडून मोहरबंद इच्छापत्रे मागवली आहेत..अंधेरी पश्चिम परिसरातील रेल्वे स्थानक परिसर, एस. व्ही. रोड आणि महत्त्वाच्या पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन गाड्यांवर अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात केले जाणार आहे. मार्च ते जुलै २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे कामगार कंत्राटी तत्त्वावर काम करतील..Mumbai News: पुनर्विकासाला गती मिळणार! ‘एआय’ आधारित पोर्टलसाठी निविदा; पालिकेचा मोठा निर्णय.पदपथ फेरीवालामुक्तया प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी धर्मदाय आयुक्त आणि महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या स्थानिक अशासकीय संस्था, मजूर सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था आणि औद्योगिक सेवा सहकारी संस्थांना आवाहन करण्यात आले आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे..Mumbai News: मुंबईचा कायापालट होणार! महापौर रितू तावडे यांचा ‘१०० दिवसांचा मास्टर प्लॅन’ तयार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.