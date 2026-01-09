Mumbai News: नव्या वर्षापासून रुग्णालयात जेवण बंद, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांची अडचण; कारण काय?

मुंबई : महापालिकेने रुग्णालयांमधील अंतर्गत स्वयंपाकघर व्यवस्था बंद करून खासगी कॅटरर्समार्फत ‘थाळी प्रणाली’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने कस्तुरबा संसर्गजन्य रोग रुग्णालयातील नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. नव्या वर्षापासून या रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांना सकाळचा व सायंकाळचा नाश्ताही मिळेनासा झाल्याने सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे..महापालिकेने शहर व उपनगरांतील दहा रुग्णालयांमधील स्वयंपाकघर बंद करून रुग्णांसाठी बाहेरून तयार केलेले जेवण पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी खासगी एजन्सींना कंत्राट देण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, या अंतर्गत कस्तुरबा संसर्गजन्य रोग रुग्णालयासह सावित्रीबाई फुले भगवती रुग्णालय, दिवंगत मेहता रुग्णालय, पंडित मदनमोहन मालवीय शताब्दी रुग्णालय, एस. बी. डी. सावरकर रुग्णालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, राजावाडी रुग्णालय आदी ठिकाणी सुमारे सोळाशे रुग्णांना खासगी कॅटरिंग सेवेद्वारे भोजन दिले जाणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे रुग्णालयातील नर्सेस, वॉर्ड बॉय आणि अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वी उपलब्ध असलेली नाश्ता व जेवणाची सोय अचानक बंद झाली आहे..या निर्णयाला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, इन-हाउस स्वयंपाकघर बंद करून सेवा खासगी हातात देणे हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेलाच नव्हे, तर रुग्णसेवेच्या दर्जालाही धोका निर्माण करणारे आहे. युनियनचे संयुक्त सचिव प्रदीप नाईक यांनी सांगितले की, महामारीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत अंतर्गत स्वयंपाकघर व्यवस्थाच प्रभावी ठरते. बाह्य कॅटरिंगवर अवलंबून राहिल्यास स्वच्छता, वेळेवर पुरवठा आणि दर्जा याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात..जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी, प्रलंबित बदली प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपणार? .महापालिकेने या कॅटरिंग व्यवस्थेसाठी सुमारे तीनशे एक कोटी रुपयांहून अधिकचा करार केला असून, एकूण सतराशे अठ्ठावीस हजार फूड युनिट्सचा समावेश आहे. एका रुग्णाच्या एका दिवसाच्या आहारासाठी प्रती युनिट एकशे चौऱ्याहत्तर रुपये साठ पैसे इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. या कराराचा कालावधी अकरा महिने असून, त्यात मुदतवाढीची तरतूद आहे. या अंतर्गत रुग्णांना सकाळी नाश्ता, दुपारी बिस्किटे तसेच दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण दिले जाणार आहे. यासोबतच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मीठमुक्त आहार आणि विशेष आरटी फीडसारखे आहारही उपलब्ध करून देण्याची अट आहे..रुग्णांसाठी खासगी कॅटरिंग व्यवस्था लागू होत असताना, रुग्णालयातील नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांची मूलभूत गरज असलेली नाश्ता-जेवणाची सोय मात्र बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवा देणारेच कर्मचारी उपाशीपोटी काम करत असल्याची स्थिती निर्माण झाली असून, यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे..Thane Politics: काँग्रेसला जबर धक्का! ११ नगरसेवकांची पक्षाला सोडचिठ्ठी, भाजपात दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.