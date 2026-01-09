मिलिंद तांबेमुंबई : आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या रणांगणात या वेळी केवळ नवे चेहरेच नाही, तर नगरसेवकपदाचा दांडगा अनुभव असलेले जुनेजाणते खेळाडूही उतरले आहेत. पाच किंवा त्याहून अधिक वेळा पालिकेची पायरी चढलेल्या या उमेदवारांनी पक्षांतराच्या लाटेतही आपला गड राखण्यासाठी कंबर कसली आहे..अनुभवाचा ‘पंच’ आणि ‘सिक्सर’ मारणारे काही उमेदवार आजही विविध राजकीय पक्षांतून मैदानात आहेत. या निवडणुकीत दिसणारे काही प्रमुख चेहरे पुन्हा महापालिकेत दिसणार आहेत. मुलुंडचे ‘भीष्म पितामह’ मानले जाणारे प्रकाश गंगाधरे हे प्रभाग क्रमांक १०४ मधून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पालिकेच्या वैधानिक समित्यांचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे..Cyber Crime: सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी हवी जनजागृती, ठोस कार्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक, सायबरतज्ज्ञांचे मत .दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरातून पाचव्यांदा प्रभाग क्रमांक १९१ मधून रिंगणात उतरलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या विशाखा राऊत या ठाकरे गटाचा प्रमुख चेहरा आहेत. त्यांच्यासमोर यंदा सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचे तगडे आव्हान आहे. पालिकेतील अभ्यासू नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे प्रभाकर शिंदे हे प्रभाग क्रमांक १०६ मधून निवडणूक लढवत आहेत. पाचव्यांदा ते पालिकेची लढाई लढत आहत. पालिकेच्या नियमावलीचे ‘चालते-बोलते पुस्तक’ म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते..मुंबईच्या सत्तेच्या चाव्या या ‘अनुभवी’ नेत्यांच्या हाती जाणार की मुंबईकर नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार, याचे उत्तर १५ जानेवारीच्या मतदानानंतरच स्पष्ट होईल..पाच टर्म प्रभागावर पकडरवि राजा यांचे त्यानंतर नाव अग्रक्रमाने येते. पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि सलग पाच वेळा निवडून आलेले रवि राजा यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश केला. सायन-कोळीवाडा भागातील त्यांची पकड या निवडणुकीत कळीची ठरणार आहे. कारण त्यांचा प्रभाग महिला राखीव झाल्याने त्यांना प्रभाग क्रमांक १८५ मधून निवडणूक लढवावी लागत आहे. आधीच्या निवडणुकीप्रमाणे या वेळीही ते बाजी मारतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर .सलग सहावेळा विजयशिवसेना ठाकरे गटाच्या श्रद्धा जाधवदेखील अनुभवात आघाडीवर आहेत. सलग सहा वेळा निवडून येण्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या श्रद्धा जाधव पुन्हा एकदा रिंगणात आहेत. माजी महापौर राहिलेल्या जाधव यांनी या वेळी प्रभाग क्रमांक २०२मधून उमेदवारी मिळवत आपला बालेकिल्ला शाबूत ठेवण्याचा विडा उचलला आहे..‘चौकार’ ठोकणारे प्रबळ उमेदवारचार वेळा नगरसेवक राहिलेल्या नेत्यांनीही निवडणूक चुरशीची केली आहे. अंधेरी-जोगेश्वरी परिसरातून चार वेळा निवडून येणाऱ्या मूळच्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या फायरब्रँड नेत्या राजुल पटेल आता शिंदेंच्या शिवसेनेत असून, त्या आक्रमक नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्या शिवसेना शिंदे गटातून प्रभाग ६१ मधून रिंगणात आहेत. लालबाग-परळ या मराठी बालेकिल्ल्यातून चार वेळा नगरसेवक राहिलेले अनिल कोकीळ आपले नशीब अजमावत आहेत. त्यांनीदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंच्या शिवसेनेतून शिंदेंच्या शिवसेनेत उडी घेत प्रभाग क्रमांक २०४ मधून उमेदवारी मिळवली..युवा उमेदवारएकीकडे हे दिग्गज पाचव्या आणि सहाव्या विजयाची स्वप्ने पाहात असताना दुसरीकडे युवा उमेदवार आणि प्रभाग फेररचनेमुळे बदललेली समीकरणे त्यांच्यासाठी अडथळा ठरू शकतात. आरक्षणाच्या लॉटरीमुळे अनेक दिग्गजांना आपले प्रभाग बदलावे लागले आहेत. तरीही ‘अनुभव’ हीच आपली जमेची बाजू असल्याचे हे उमेदवार सांगत आहेत..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....अनुभवी चेहरे का महत्त्वाचे?प्रशासकीय पकड : ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेच्या निधीचा विनियोग कसा करायचा, याचे तंत्र या नेत्यांना अवगत आहे.जनसंपर्क : हे उमेदवार केवळ पक्षाच्या चिन्हावर नाही, तर स्वतःच्या ‘ब्रँड’वर निवडून येतात. ३०-३० वर्षे एकाच प्रभागात काम केल्यामुळे प्रत्येक घराशी त्यांचा वैयक्तिक संपर्क असतो.पक्षांतर आणि प्रतिष्ठा : अनेक दिग्गजांनी पक्ष बदलले आहेत. त्यामुळे मतदारांनी पक्षाला कौल दिला आहे की वैयक्तिक कामाला, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.