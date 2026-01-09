मुंबई

BMC Election: महापालिकेच्या रणांगणात जुने खेळाडू पुन्हा मैदानात! अनुभवाला की नव्या चेहर्‍यांना संधी?

Mumbai Politics: मुंबई महापालिकेच्या रणांगणात यंदा नवे उमेदवारही लढतीसाठी उतरले आहेत. मात्र नगरसेवकपदाचा अनुभव असलेले जुने खेळाडूही निवडणुकीसाठी उतरले असल्यामुळे कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई : आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या रणांगणात या वेळी केवळ नवे चेहरेच नाही, तर नगरसेवकपदाचा दांडगा अनुभव असलेले जुनेजाणते खेळाडूही उतरले आहेत. पाच किंवा त्याहून अधिक वेळा पालिकेची पायरी चढलेल्या या उमेदवारांनी पक्षांतराच्या लाटेतही आपला गड राखण्यासाठी कंबर कसली आहे.

