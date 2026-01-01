मुंबई

Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम

Mumbai Municipal Corporation Election: नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून उपक्रम राबवला जात आहे. मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
​मुंबई : महानगरपालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने मुंबईतील विविध पर्यटनस्थळांवर फुलांनी सजवलेले आकर्षक 'सेल्फी पॉइंट्स' उभारले आहेत.

