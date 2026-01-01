Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम

मुंबई : महानगरपालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने मुंबईतील विविध पर्यटनस्थळांवर फुलांनी सजवलेले आकर्षक 'सेल्फी पॉइंट्स' उभारले आहेत..महापालिका मुख्यालयाचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वार असो किंवा पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असलेले गेट वे ऑफ इंडिया, या सर्व ठिकाणी आता फुलांच्या नैसर्गिक सौंदर्याने सजलेले सेल्फी पॉइंट्स लक्ष वेधून घेत आहेत. उद्यान विभागाने विविध रंगीबेरंगी आणि दुर्मिळ फुलांचा वापर करून हे आकर्षक पॉइंट्स तयार केले असून, त्यावर 'मतदान करा', 'आपले मत, आपला अधिकार' अशा आशयाचे संदेश देण्यात आले आहेत..BMC Election: ‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’! मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे आवाहन.'या' प्रमुख ठिकाणी सेल्फी घेता येणारउद्यान विभागाने विविध ठिकाणी मतदान जनजागृतीसाठी सेंट्रीफळ उभारले आहेत.महापालिका मुख्यालय , गेट वे ऑफ इंडिया, मरिन ड्राईव्ह , गिरगाव चौपाटी आणि प्रमुख सार्वजनिक उद्याने अशा लोकांची गर्दी असायला ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आले आहे..मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद निवडणूक काळात केवळ प्रचारच नाही, तर नागरिकांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. सेल्फी पॉइंट्सच्या माध्यमातून तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा पालिकेचा हा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे. अनेक पर्यटक आणि मुंबईकर या फुलांच्या सेल्फी पॉईंट्ससमोर उभे राहून फोटो काढत आहेत आणि ते सोशल मीडियावर शेअर करून इतरांनाही मतदानाचे आवाहन करत आहेत.."निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव आहे. हा उत्सव फुलांप्रमाणेच टवटवीत आणि आनंदी असावा, याच संकल्पनेतून आम्ही हे सेल्फी पॉइंट्स उभारले आहेत. याद्वारे जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडावे, हाच आमचा उद्देश आहे." असे उद्यान विभाग प्रमुख अधिकारी जितेंद्र परदेशी यांनी सांगितले..Mumbai News: नववर्षाची सुरुवात देवदर्शनानं, मुंबईतील 'सिद्धिविनायक'सह अनेक मंदिरांत भाविकांसाठी विशेष सोय.महापालिकेच्या या 'फ्लॉवर पॉवर' उपक्रमामुळे निवडणुकीच्या वातावरणात एक वेगळीच रंगत आली असून, मतदानाच्या दिवशी याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.