Mumbai Traffic: मुंबई महामार्गावरील कोंडी सुटणार! तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेचा नवा प्लॅन

मुंबई : पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदाच स्वतंत्र महामार्ग विभाग (हायवे सेल) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा विभाग महापालिकेच्या रस्ते विभागांतर्गत कार्यरत राहील आणि त्याचे नेतृत्व मुख्य अभियंता (रस्ते) करतील. मात्र वाहतूक कोंडीवर हा उपाय ठरू शकणार नसल्याचे मत वाहतूकतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी एमएमआरडीएकडून पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या देखभालीचे काम आपल्या ताब्यात घेतले असले तरी आतापर्यंतच्या उपाययोजना केवळ तात्पुरत्या राहिल्या. त्यामुळे वाहतूक कोंडी काही कमी झाली नाही..या नव्या विभागामार्फत द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल. मुख्य मार्ग, सेवा रस्ते आणि उड्डाणपुलांची क्षमता व स्थिती तपासणे, संपूर्ण पायाभूत सुविधा सुधारणे, रस्ता रुंदीतील असमानता दूर करणे, आवश्यक असल्यास रस्ता रुंदीकरणासाठी जमिनीचे संपादन करणे यावर भर दिला जाणार आहे..सध्या पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील १० हून अधिक महत्त्वाचे पूल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहेत. त्यावर टोल आकारणी सुरू असल्याने ते महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत..लेनमधील असमानताखार, वांद्रे यासारख्या भागात सहा लेनचे रस्ते आहेत, तर अंधेरी, जोगेश्वरी, कांदिवलीत फक्त तीन-चार लेन आहेत. या विसंगतींमुळे सततची कोंडी होत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.महामार्ग विभागात केवळ द्रुतगती महामार्गाशी संबंधित काम पाहणारे कार्यकारी अभियंते, सहाय्यक अभियंते व उपअभियंते नेमले जातील.इतर प्रकल्पांमध्ये त्यांना गुंतवले जाणार नाही. हा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करून शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..मुंबई महापालिकेने विशेष सेल स्थापन केल्यामुळे देखभाल- दुरुस्तीला फायदा नक्की होईल. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात कमी होतील, पण कोंडीवर हा उपाय ठरू शकणार नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी जैसे थे राहील. - ए. व्ही. शेणॉय, वाहतूक तज्ज्ञ.