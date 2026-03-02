BMC Budget: महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट! सुधारित अंदाजापेक्षा वसुलीत मोठी पिछाडी; चिंताजनक आकडेवारी समोर

मुंबई : मुंबई महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी महसुली उत्पन्नाचे जे ‘सुधारित अंदाज’ वर्तवले होते, त्या तुलनेत प्रत्यक्ष वसुलीचे आकडे चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पालिकेला अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठी तूट सोसावी लागत आहे. विशेषतः राज्य सरकारकडून येणारे अनुदान आणि विकास नियोजन शुल्काची वसुली संथ गतीने होत असल्याने पालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..पालिकेने २०२५-२६ या वर्षासाठी ४६,७७८.१२ कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, आर्थिक वर्ष संपायला केवळ दोन महिने शिल्लक असताना, जानेवारी २०२६ पर्यंत पालिकेच्या पदरात केवळ ३४,०३३.५६ कोटी रुपये पडले आहेत. म्हणजेच अद्याप १२,७४४.५६ कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी असल्याचे स्पष्ट होत आहे..Mumbai Crime: सोबत राहण्यास पत्नीचा नकार, पतीनं भर रस्त्यात गाठलं; आधी वाद नंतर चाकूने... मुंबईत रक्तरंजित थरार .प्रमुख विभागांमधील वसुलीची स्थिती २०२५-२६ (कोटीत) विकास नियोजन शुल्क - ११,१५३.७५ (सुधारित अंदाज), ८,१३८.२६ (प्रत्यक्ष वसुली) - ७३%मालमत्ता कर - ६,२००.०० (सुधारित अंदाज), ४,८१२.३४ (प्रत्यक्ष वसुली) - ७७%राज्य शासन अनुदान - १,०८६.८५ (सुधारित अंदाज), २२.०८ (प्रत्यक्ष वसुली) - २%जल व मलनिस्सारण - २,२१२.९१ (सुधारित अंदाज), १,३३३.५८ (प्रत्यक्ष वसुली) - ६०%एकूण महसुली उत्पन्न - ४६,७७८.१२ (सुधारित अंदाज), ३४,०३३.५६ (प्रत्यक्ष वसुली) - ७२.७%.विक्रमी वसुली करावी लागणारपालिकेने ५१,५१०.९४ कोटी रुपयांचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मालमत्ता करातून ६,२०० कोटी आणि विकास नियोजन शुल्कातून १२,०५० कोटी रुपये मिळतील, असा पालिकेचा विश्वास आहे. चालू थकबाकी पाहता हे उद्दिष्ट गाठणे पालिकेसाठी कठीण असेल. पालिकेची भिस्त प्रामुख्याने जकातीपोटी मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर (१५,५५० कोटी) आहे, परंतु इतर स्वबळावरील उत्पन्नाचे स्रोत आटताना दिसत आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत पालिकेला विक्रमी वसुली करावी लागणार आहे..Mumbai Crime News: आठवीतील मुलांनी आपल्याच मित्राला संपवले, आधी बेदम मारहाण करुन जीव घेतला अन् मग तलावात मृतदेह फेकला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.