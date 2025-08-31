Maratha Reservation Protest: मराठा आंदोलकांसाठी पालिकेची सेवा सुरूच; टँकर्स, शौचकूप, वैद्यकीय पथके सज्ज!

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठिय्या देऊन बसले आहेत. आंदोलकांची गर्दी वाढत असल्याने त्यांना अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा व निवाऱ्याची गरज भासू लागली. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने मैदानावर सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत..पिण्याच्या पाण्याची सोयआंदोलकांना पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही तुटवडा जाणवू नये म्हणून मैदानावर २५ टँकर्सद्वारे सतत पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसंच, पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित राहावे यासाठी पाणी तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे..Mumbai News: एमपीसीबी व महानगरपालिकांना कायदेशीर नोटीस, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल ठपका .स्वच्छता व शौचालयांची व्यवस्थामैदानावर रोज मोठ्या प्रमाणात गर्दी असल्याने स्वच्छतेसाठी पालिकेने ८०० हून अधिक कर्मचारी तैनात केले आहेत. कचरा संकलन आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारीही ही पथके पार पाडत आहेत. आंदोलकांसाठी ३०० पेक्षा अधिक शौचकूप उभारण्यात आले असून दिवसरात्र स्वच्छतेवर विशेष लक्ष दिले जात आहे..आरोग्यसेवा व रुग्णालयांतील तरतूदआंदोलकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मैदानावर २४ तास वैद्यकीय कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. चार वैद्यकीय पथके सतत गस्त घालून आजारी आंदोलकांना मदत करत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी रुग्णवाहिका मैदानावर सज्ज आहेत. त्याशिवाय नायर, जी.टी., कामा, बॉम्बे, जे.जे. आणि सेंट जॉर्ज या प्रमुख रुग्णालयांत अतिरिक्त शय्यांची सोय ठेवण्यात आली आहे. आतापर्यंत तब्बल १,०३७ आंदोलकांनी विविध आरोग्यसेवा घेतल्या आहेत..पावसाळी परिस्थितीचा विचारसध्या पावसाळा सुरू असल्याने आंदोलकांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. मैदानावर धूम्रफवारणी करून डासांचे निर्मूलन केले जात आहे. चिखल हटविण्यासाठी व मार्ग समतल करण्यासाठी खडी टाकली आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी सुरक्षेसाठी झोताचे दिवे लावले आहेत..उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची पहिली रचना कोणी केली?.पालिकेचे आवाहनआंदोलकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेचा विचार करून करण्यात आलेली ही संपूर्ण व्यवस्था ही तात्पुरती असली तरी शिस्त राखणे आणि स्वच्छता पाळणे आवश्यक असल्याचे आवाहन पालिकेने आंदोलकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.