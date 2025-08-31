मुंबई

Maratha Reservation Protest: मराठा आंदोलकांसाठी पालिकेची सेवा सुरूच; टँकर्स, शौचकूप, वैद्यकीय पथके सज्ज!

Manoj Jarange Protest In Mumbai: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर महानगरपालिकेडून अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठिय्या देऊन बसले आहेत. आंदोलकांची गर्दी वाढत असल्याने त्यांना अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा व निवाऱ्याची गरज भासू लागली. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने मैदानावर सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

