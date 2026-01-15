Voting Ink: निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय? मतदानानंतर बोटावरची शाई लगेच पुसली गेली, मतदारांचा संताप

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान पॅनल क्रमांक नऊमध्ये गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदानानंतर बोटाला लावण्यात येणारी शाई लगेच पुसली जात असल्याचा आरोप करत मनसेच्या उमेदवार उर्मिला तांबे आणि काँग्रेसच्या उमेदवार माधवी चौधरी यांनी निवडणूक प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे..मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा हा प्रकार असल्याचे दोन्ही उमेदवारांनी सांगितले. शाई सहज पुसली जात असल्यामुळे दुबार मतदानाची शक्यता नाकारता येत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण मतदान प्रक्रियेवर संशय निर्माण होत असून तातडीने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..Mumbai Politics: विरोधकांची मराठी बाबतची भूमिका ही नकारात्मकतेने भरलेली; भाजपच्या बड्या नेत्याचा हल्लाबोल, काय म्हणाले?.यावेळी मनसे उमेदवार उर्मिला तांबे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, “मतदानानंतर लावली जाणारी शाईच जर टिकत नसेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय? अशा प्रकारांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते,” असा सवाल उपस्थित केला..दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेऊन निवडणूक प्रशासनाने चौकशी सुरू केली असून संबंधित मतदान केंद्रांवरील साहित्य आणि प्रक्रियेची तपासणी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या घटनेमुळे पॅनल क्रमांक नऊमधील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून मतदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Mumbai-Pune Missing Link : ‘मिसिंग लिंक’ची प्रतीक्षा! बोरघाटातील जलद प्रवास लांबणीवर; मुंबई-पुणे अंतर घटणार.ठाणे महानगरपालिका, खारघर, मुंबई या भागातही अनेक ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदानानंतर बोटाला मार्कर पेनने शाई लावली जात आहे. त्यामुळे ही शाई लगेचच पुसली जात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे मतदारांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून शाई पुसून पुन्हा मतदान करायचे का? असे सवाल केला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.