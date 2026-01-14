मुंबई

BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीचा वाहतुकीवर परिणाम! हजाराहून अधिक बस करणार इलेक्शन ड्युटी; प्रवासी सेवा कोलमडणार

BEST Bus Service: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र यामुळे मुंबईतील प्रवासी बससेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
BEST Bus 

BEST Bus 

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक वाहने ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. शहर व उपनगरांत धावणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाच्या तब्बल १,०२३ बस निवडणूक कामासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. तर खासगी १,१६० बस आणि एसटीच्या १०१ बस निवडणुकीसाठी सज्ज असणार आहेत. परिणामी १३ ते १६ जानेवारी या कालावधीत मुंबईतील प्रवासी बससेवेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Mumbai Bus Depot
best bus

Related Stories

No stories found.