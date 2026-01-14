BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीचा वाहतुकीवर परिणाम! हजाराहून अधिक बस करणार इलेक्शन ड्युटी; प्रवासी सेवा कोलमडणार

मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक वाहने ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. शहर व उपनगरांत धावणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाच्या तब्बल १,०२३ बस निवडणूक कामासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. तर खासगी १,१६० बस आणि एसटीच्या १०१ बस निवडणुकीसाठी सज्ज असणार आहेत. परिणामी १३ ते १६ जानेवारी या कालावधीत मुंबईतील प्रवासी बससेवेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..निवडणूक केंद्रांवर ईव्हीएम मशिन, मतदान साहित्य तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी बेस्टच्या बसचा वापर केला जाणार आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार संबंधित प्रभागांमध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत ही वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. १३ जानेवारीच्या रात्रीपासून १५ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत या बस निवडणूक सेवेच्या कामात कार्यरत राहणार आहेत..Mumbai Municipal Election : मराठी मतदारांचा कौल कुणाला? सर्वपक्षीयांचा व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न.बेस्टकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या भाडेतत्त्वावरील बसचे दर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जात आहेत. निवडणूक व त्यानंतरची प्रक्रिया पूर्ण होताच या सर्व बस तातडीने पुन्हा बेस्ट उपक्रमाकडे सुपूर्द केल्या जातील. या बससोबत बेस्टचे चालक असतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. दरम्यान, निवडणूक सेवेसाठी मोठ्या प्रमाणावर बस उपलब्ध केल्याने मुंबईकरांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त आहे..मुंबईकरांची गैरसोय होणारनिवडणूक सेवेसाठी मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामुळे खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांसह दररोज बेस्ट बसचा प्रवास करणाऱ्यांचे हाल होणार आहेत. नेहमीप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात कमी बस सेवा उपलब्ध होणार असल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. .अशा आहेत गाड्या निवडणूक सेवेतखासगी बसेस ११६० - ३५ आसनीबेस्ट १,०२३ - मिडी - ४४० बसेसएसटी १०१ - ४० ते ५० आसनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.