BMC Result 2026: कोळी समाजाला महापालिकेत बळ, १३ पैकी आठ उमेदवार विजयी

नितीन बिनेकर मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीत कोळी समाजाने यंदा आपली राजकीय ताकद अधोरेखित केली आहे. विविध पक्षांतून रिंगणात उतरलेल्या कोळी समाजाच्या १३ उमेदवारांपैकी तब्बल आठ उमेदवारांनी विजय मिळवत पालिकेत प्रभावी उपस्थिती निर्माण केली आहे. कोळीवाड्यांचे प्रलंबित प्रश्न, मासळी बाजारांवरील गंडांतर, पुनर्विकासाच्या नावाखाली होणारी पिळवणूक आणि स्वतंत्र धोरणाच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल समाजासाठी निर्णायक मानला जात आहे..यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून चार, शिवसेना ठाकरे गटाकडून पाच, शिवसेना शिंदे गटाकडून एक आणि भाजपतर्फे तीन उमेदवार कोळी समाजातून निवडणूक रिंगणात उतरले होते. त्यापैकी आठ उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. ठाकरे गटाकडून कोळी समाजातील पाचही उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे..BMC Mayor : यापूर्वी मुंबईमध्ये होऊन गेले आहेत भाजपचे महापौर! कोण होते प्रभाकर पै?.माहीम प्रभाग क्रमांक १८२ मधून मिलिंद दत्ताराम वैद्य यांनी १४,२४८ मते मिळवत बाजी मारली. धारावीतील प्रभाग क्रमांक १८७ मधून जोसेफ मनवेल कोळी यांनी ७,०६७ मते मिळवत विजय मिळवला. वरळी प्रभाग क्रमांक १९३ मधून हेमांगी वरळीकर यांनी १२,७६८ मते मिळवत विजयी झेंडा फडकावला. याशिवाय प्रभाग क्रमांक ९९ मधून चिंतामणी निवाटे यांनी ११,५३८ मते, तर प्रभाग क्रमांक ३२ मधून गीता किरण भंडारी यांनी ८,६७७ मते मिळवत विजय मिळवला..भाजपकडून योगिता सुनील कोळी यांनी मालाड येथील प्रभाग क्रमांक ४६ मधून तब्बल ३७,८१३ मते मिळवत दणदणीत विजय संपादन केला. तसेच मुलुंड प्रभाग क्रमांक १०५ मधून अनिता नंदकुमार वैती यांनी १४,७४२ मते मिळवत यश मिळवले. भाजपच्या या विजयामुळे कोळी समाजातील नेतृत्व वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहांत सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..काँग्रेसकडून मढ येथील प्रभाग क्रमांक ४९ मधून संगीता चंद्रकांत कोळी यांनी १०,७३३ मते मिळवत विजय मिळवला. कोळीवाड्यांच्या स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या उमेदवारांना अजूनही मतदारांचा पाठिंबा असल्याचे दिसले..BMC Result: मुंबई महापालिकेत महिलाराज! १३५ जागांवर विजय; २० खुल्या प्रभागांत पुरुषांना दणका .मतांची ताकदमुंबईतील अंदाजे १७ लाख कोळी मतदार हे मराठी भाषिक असून अनेक प्रभागांत निकाल ठरवणारी भूमिका बजावतात.मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेले कोळी आजही पालिकेच्या धोरणांमध्ये 'झोपडपट्टी'च्या चौकटीत अडकलेले आहेत.कोळीवाड्यांची प्रभागांमध्ये केलेली विभागणी एकसंध मराठी कोळी मतशक्ती कमकुवत करते.शहरातील १०८ मासळी बाजारांमध्ये ३० हजारांहून अधिक कोळी महिला थेट रोजगारावर अवलंबून आहेत.मराठी अस्मितेचा कणा मानला जाणारा कोळी समाज आता केवळ ओळख नव्हे, तर हक्क आणि धोरणांसाठी आक्रमक होत आहे..आठ कोळी समाजाचे उमेदवार निवडून येणे ही समाजासाठी आशेची बाब आहे. कोळीवाड्यांतील घरबांधणी, मूलभूत सुविधा आणि पुनर्वसनातील अन्याय आता थांबले पाहिजेत. कोळी समाजाच्या हक्कांना न्याय मिळावा आणि कोळी महिला मासेविक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तातडीने अमलात यावे, हीच आमची ठाम अपेक्षा आहे.- देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती.