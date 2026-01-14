BMC Election 2026: प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या पण, घरोघरी प्रचाराला परवानगी; आयोगाचा निर्णय

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराच्या तोफा मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचला थंडावल्या. सभा, रॅली आणि मिरवणुकांवर आता बंदी आली असली, तरी उमेदवारांना वैयक्तिक पातळीवर ‘डोअर टू डोअर’ (घरोघरी) प्रचाराची मुभा असेल. पैसे किंवा वस्तूंचे वाटप करणे हा गंभीर गुन्हा ठरेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज स्पष्ट केले आहे..मतदानापूर्वीचे ४८ तास अत्यंत संवेदनशील असतात. या काळात जाहीर प्रचाराला बंदी असते, मात्र वैयक्तिक गाठीभेटी घेता येतात. या संदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना वाघमारे म्हणाले, ‘‘हा नियम नवा नसून २०१२ च्या आदेशानुसारच आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही हीच पद्धत अवलंबली जाते. उमेदवार पाचपेक्षा कमी लोकांना सोबत घेऊन मतदारांच्या घरी जाऊ शकतात. मात्र, यावेळी ध्वनिक्षेपकास वापर किंवा जमावाने फिरण्यास सक्त मनाई असेल.’’.Padu Machine: राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतलेलं 'पाडू' हे मशीन नेमकं काय? तुम्हाला मतदान केंद्रावर ते दिसल्यास समजा....यावेळी निवडणूक आयुक्तांनी अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेच्या राहिलेल्या अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या संदर्भातील कुलाबा प्रकरणातील आरोपांबाबत बोलताना आयुक्तांनी सांगितले की, कुलाबा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची प्राथमिकदृष्ट्या चूक दिसत नाही. व्हिडिओ फुटेजमध्ये अधिकाऱ्यांनी वेळेपूर्वी अर्ज भरण्यासाठी वारंवार पुकारा केल्याचे दिसून आले आहे..तरीही अतिरिक्त फुटेजची तपासणी सुरू आहे.तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रभाग २९ मध्ये पैसेवाटपाचा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाला आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले..बिनविरोध निवडीवर प्रश्नचिन्हज्या जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्यांची चौकशी होणार आहे. माघार घेतलेल्या उमेदवारांवर दबाव होता का? किंवा त्यांना काही प्रलोभन दाखवले गेले का? याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल..BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीचा वाहतुकीवर परिणाम! हजाराहून अधिक बस करणार इलेक्शन ड्युटी; प्रवासी सेवा कोलमडणार.निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मतदारांना पैसे किंवा वस्तूंचे वाटप करणे हा गंभीर गुन्हा असून, अशा प्रकारांवर आमचे भरारी पथक विशेष लक्ष ठेवून आहे.’’- दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.