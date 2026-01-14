मुंबई

BMC Election 2026: प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या पण, घरोघरी प्रचाराला परवानगी; आयोगाचा निर्णय

Municipal Elections: राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठीच्या प्रचार मिरवणुकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र घरोघरी प्रचाराला परवानगी असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराच्या तोफा मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचला थंडावल्या. सभा, रॅली आणि मिरवणुकांवर आता बंदी आली असली, तरी उमेदवारांना वैयक्तिक पातळीवर ‘डोअर टू डोअर’ (घरोघरी) प्रचाराची मुभा असेल. पैसे किंवा वस्तूंचे वाटप करणे हा गंभीर गुन्हा ठरेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज स्पष्ट केले आहे.

