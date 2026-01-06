मुंबई

BMC Election: निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग! प्रचार कार्यालयांच्या उद्‍घाटनातून रणधुमाळी, नेत्यांचे गल्लीबोळात दौरे

Mumbai Politics: महापलिका निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक राहिले असून राजकीय पक्षांकडून प्रचारांचा धडाका सुरु आहे. नेत्यांसह प्रचारक घरोघरी जात मतदारांशी संवाद साधत आहेत.
मुंबई : निवडणुकीच्या प्रचाराला दिवसेंदिवस वेग येऊ लागला असून राजकीय वातावरण तापत आहे. उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर विविध पक्षांकडून प्रचार कार्यालयांच्या उद्‍घाटनाचा धडाका सुरू आहे. या उद्‍घाटनांच्या निमित्ताने पक्षांचे प्रमुख नेते आणि स्टार प्रचारक गल्लीबोळात फिरून घरोघरी भेटी देत थेट मतदारांशी संवाद साधत आहेत.

