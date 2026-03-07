मुंबई : मालमत्ताकर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात पालिकेने कठोर पावले उचलत जप्ती व लिलाव कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमे अंतर्गत महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याने एकूण ३४ मालमत्तांना ई - लिलाव प्रक्रिये अंतर्गत दीर्घ मुदतीची नोटीस जारी केली आहे. त्यात मोकळे भूखंड, व्यावसायिक इमारत, हॉटेल आणि संमिश्र वापराच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. या ३४ थकबाकीदार आस्थापनांकडे दंड रकमेसह एकूण ५४८ कोटी ६९ लाख ८२ हजार ४८७ रुपये इतकी मोठी थकबाकी प्रलंबित आहे..दीर्घ मुदतीच्या नोटीसीची कालमर्यादा संपलेल्या ११ मालमत्तांंची प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया सुरू करत इच्छुक खरेदीदारांकडून बोली निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. लिलाव प्रक्रिया सुरू होताच ५ मालमत्ताधारकांनी १० कोटी ४५ लाख रूपयांचा थकीत कर भरणा केला आहे. दरम्यान, मालमत्ताकर थकविणाऱ्या आस्थापनांविरोधात कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे..Mumbai News: वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका! घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश .करदात्यांनी निर्धारित मुदतीत थकीत कराची भरपाई करून दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र, सातत्याने नोटीस देऊन व पाठपुरावा करूनही करभरणा करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या मालमत्ताधारकांविरोधात आता पालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा थकबाकीदारांवर जप्ती व अटकावणीची ठोस आणि निर्णायक कारवाई करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे..कर वसुलीसंदर्भातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकामी मालमत्ता लिलावाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व थकबाकीदारांना कर भरणा करण्यासाठी २१ दिवसांची दीर्घ नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या मुदतीत कर भरणा न केल्यास विहित कार्यपद्धतीनुसार, लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे..थकबाकीदारफोर्ट भागातील मेसर्स मीनोचर माणिकशाॅ गांधी व व्ही.डी. शहा यांच्या नावे असलेली संमिश्र मालमत्ता (थकबाकी रक्कम २ कोटी २४ लाख ४३ हजार ९२२ रूपये), परळ विभागात श्री. लमण रघुनाथ शेट्टी यांच्या नावे असलेला भूखंड (थकबाकी रक्कम ८९ लाख १५ हजार ९८८ रूपये), वांद्रे विभागात श्री. भिकाभाई एन उपाध्याय व श्रीराम जे. भट यांच्या नावे असलेली व्यावसायिक मालमत्ता (थकबाकी रक्कम १८ कोटी ८८ लाख १३ हजार ३७६ रूपये) आहे. .Mumbai News: ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे सावट, मुंबईकर बेजार; पाण्यासाठी नगरसेवकांचा आक्रोश.तर मालाड विभागात श्री. बच्चुभाई डब्ल्यू डी शॉ अॅण्ड कंपनी यांच्या नावे असलेले व्यावसायिक शेड (थकबाकी रक्कम ३ कोटी २३ लाख ३ हजार ९३८ रूपये), मेसर्स अमीर पार्क अॅण्ड अॅम्युझमेंट पार्क यांच्या नावे असलेले हॉटेल (थकबाकी रक्कम ३४ कोटी ५५ लाख ६५ हजार ४९९ रूपये), भायखळा विभागात जयंत ऑईल मिल यांच्या नावे असलेली तेल गिरणी व गोदाम (थकबाकी रक्कम ०१ कोटी ४१ लाख ९१ हजार ०८० रूपये).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.