Thane News: आम्ही स्वतःला जाळून घेऊ! बेकायदा इमारतीमधील राहिवाशांची आर्त हाक; डोंबिवलीत काय घडलं?

Dombivli Unauthorized Building: डोंबिवलीतील अनधिकृत इमारतीवर कारवाईबाबत रहिवाशांनी कारवाईला आले तर आम्ही स्वतःला जाळून घेऊ असा इशारा सरकारला दिला. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीवर कारवाईचा प्रश्न चिघळला आहे.
शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गाव येथील श्री समर्थ कॉम्प्लेक्स या सात मजली अनधिकृत इमारतीवर कारवाईचा प्रश्न चिघळला आहे. या इमारती मधील राहिवासी सोमवारी हातात पेट्रोलच्या बाटल्या घेऊन रस्त्यावर उतरले. चार महिन्याचे मुल आहे, कोणाची आई वडील आजारी आहेत, बँकेचं लोन डोक्यावर आहे. असे असताना आता आम्ही कोठे जायचं अशी आर्त हाक देत, अनेक प्रश्न करत या रहिवाशांनी वैतागून आता कारवाईला आले तर आम्ही स्वतःला जाळून घेऊ असा इशारा सरकारला दिला.

