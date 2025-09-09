मुंबई

महापालिका पीओपी अज्ञातस्थळी साठवणार! गणेशोत्सवातील निर्माल्यापासून सेंद्रिय खत बनवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात

Municipal Corporation: यंदा गणेशोत्सवात मुंबई महापालिकेने पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविताना महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयाचा पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
BMC
BMCesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवात मुंबई महापालिकेने पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविताना दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पीओपी मूर्तींचे शास्त्रोक्त पुनर्प्रक्रिया आणि विसर्जनावेळी जमा झालेले निर्माल्य सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतरित करणे यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन यंदा जमा झालेला पीओपीचा लगदा अज्ञातस्थळी साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Mumbai
environment
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators

