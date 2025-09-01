Mumbai News: “मराठा आमचे बांधव” म्हणत मुस्लिम संघटना उतरल्या स्वच्छतेसाठी

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आझाद मैदान आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला आहे. पालिकेचे कर्मचारी आपापल्या परीने सेवा देत असले तरी ती अपुरी पडत असल्याने मुस्लिम सामाजिक संघटना, अल्पसंख्यांक विकास मंडळ आणि शरीफ देशमुख फाऊंडेशन यांच्या वतीने विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली..या मोहिमेत तब्बल १५० स्वयंसेवक सहभागी झाले असून त्यामध्ये ५० मुस्लिम महिलांचाही समावेश आहे. हे सर्व स्वयंसेवक सफेद टी शर्ट,झाडू, डस्टबीन, काळ्या प्लास्टिक पिशव्या घेऊन आझाद मैदान, महापालिका चौक, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौक आदी परिसरात स्वच्छतेसाठी उतरले..स्वप्न की सत्य? जळतं लाकूड आणि कागदावर धावणारी जगातील अद्वितीय कार, पण कोणती?.“मराठा आमचे बांधव आहेत. ते न्यायाच्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांना सर्व थरांतून मदत मिळत आहे. मात्र, खाद्यपदार्थ वाटपामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचतोय. पालिकेची यंत्रणा प्रयत्नशील आहे, पण त्यांना हातभार लावण्यासाठी आम्ही ही मोहिम सुरू केली आहे. आंदोलन सुरू असेपर्यंत आम्ही सेवा देत राहू,” असे या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. या मोहिमेमुळे आंदोलनस्थळ आणि आसपासचा परिसर तुलनेने स्वच्छ ठेवण्यास मोठी मदत होत आहे.."महाराष्ट्र हा जात, धर्मापलीकडचा बंधुभाव’ जपणार राज्य आहे. मराठा आंदोलन न्यायासाठी लढत असताना, त्यांच्या पाठीशी समाजातील इतर बांधवांनी उभे राहणं म्हणजे खरी महाराष्ट्रधर्माची शिकवण आहे."- शरीफ देशमुख , अध्यक्ष , देशमुख फाऊंडेशन.Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन."‘मराठा आमचे बांधव’ आहेत. त्यांच्यासाठीच आम्ही हातात झाडू घेतला, आंदोलन सुरू असलं, संघर्ष सुरू असला तरी त्यातली माणुसकी, एकमेकांसाठी पुढे येणं, हीच खरी महाराष्ट्राची ताकद आहे."- फरहत देशमुख , अल्पसंख्यांक विकास मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.