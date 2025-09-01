मुंबई

Mumbai News: “मराठा आमचे बांधव” म्हणत मुस्लिम संघटना उतरल्या स्वच्छतेसाठी

Maratha reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आझाद मैदान आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला आहे. त्यामुळे मुस्लिम सामाजिक संघटनेच्या वतीने विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आझाद मैदान आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला आहे. पालिकेचे कर्मचारी आपापल्या परीने सेवा देत असले तरी ती अपुरी पडत असल्याने मुस्लिम सामाजिक संघटना, अल्पसंख्यांक विकास मंडळ आणि शरीफ देशमुख फाऊंडेशन यांच्या वतीने विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली.

