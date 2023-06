नवी दिल्ली : महाविकास आघाडी हाच एक प्रकारचा लव जिहाद आहे, अशा शब्दांत भाजपनं शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. यावरुन भाजपनं उद्धव ठाकरेंना देखील टार्गेट केलं आहे. संजय राऊत यांच्यावर देखील टीका करण्यात आली आहे. (MVA is like Love Jihad Criticism of BJP leader Keshav Upadhye on Uddhav Thackeray ShivSena)

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं की, महाविकास आघाडी हाच एक प्रकारचा 'लव जिहाद' आहे. उद्धव ठाकरेंची शिल्लक सेना स्वतःहून याला बळी पडलेली आहे. हिंदुत्ववादी विचार सोडून शिल्लक सेनेची काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जी फरफट होतेय, तो ही एक प्रकारचा लव जिहादच आहे. त्यामुळे शिल्लक सेनेला आसपासचं भगव्याऐवजी हिरवं दिसायला लागलं आहे. शिल्लक सेना स्वतःचं किती अधःपतन करुन घेणार आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, संजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना उपाध्येंनी सवाल केला आहे. त्यांनी म्हटलं, "अहो, राऊत…आमचं सोडा…. तुमच्या सोबत असणाऱ्या अबू आझमीला औरंग्या प्रिय आहे. आता तो तुम्हालाही वाटायला लागलाय का? कारण त्यावर तुम्ही तोंड उघडलेलं नाही. साप साप म्हणून भुई थोपटण्याचा धंदा बंद करा राऊत" (Marathi Tajya Batmya)

