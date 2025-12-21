Ravindra Chavan: 122 जागा निवडून दिल्या तर स्वप्न पूर्ण होईल: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण; अनेक वर्षांची इच्छा, नेमकं काय म्हणाले?

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिकेवर भाजपचा महापौर बसावा, ही येथील नागरिकांची अनेक वर्षांची इच्छा असून ती पूर्ण करण्याची ताकद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. मात्र त्यासाठी 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपचे 122 नगरसेवक निवडून देण्याची जबाबदारी मतदारांनी घ्यावी, असे स्पष्ट आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले. डोंबिवलीतील भाजप मेळाव्यात ते बोलत होते..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...चव्हाण म्हणाले की, कल्याण–डोंबिवलीकरांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष प्रेम आहे. येथील नागरिकांची महापौरपदाची मागणी मुख्यमंत्री नक्कीच पूर्ण करतील. भाजपमध्ये हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते आहेत, त्यात असंख्य इच्छुक असले तरी प्रत्यक्षात निवडून द्यायचे आहेत 122 नगरसेवक, हे वास्तव सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..कल्याण–डोंबिवलीतील नागरिक वर्षानुवर्षे राष्ट्रीय विचारसरणीने प्रेरित राहिले आहेत, हे मुख्यमंत्री फडणवीस जाणतात. म्हणूनच त्यांनी दहामध्ये एक वाढवून या विशेष शहरांचा स्मार्ट सिटी उपक्रमात समावेश केला. राज्याला अखंड वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठे प्रयत्न केले असून, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. गावपाड्यांपर्यंत अखंड वीज पोहोचू लागली आहे, असे चव्हाण यांनी नमूद केले..चांगले रस्ते, मुबलक पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि नियोजनबद्ध विकास असलेले कल्याण–डोंबिवली शहर हवे असेल, तर सर्वांनी भाजपलाच मतदान करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. डोंबिवलीकरांनी नेहमीच विचारांना साथ दिली असून, पुढेही तेच चित्र राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..“पक्षाने मला जी जबाबदारी दिली आहे, त्यामागे डोंबिवलीकरांची साथ अत्यंत मोलाची आहे. मी मोठा नाही; पक्ष आणि येथील राष्ट्रीय विचारसरणीला साथ देणाऱ्या नागरिकांमुळेच मी या स्थानावर आहे,” असे स्पष्ट मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.\rया वेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, कपिल पाटील, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यासह भाजपचे इच्छुक उमेदवार व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.