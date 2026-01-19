मुंबई
Vasai Sea Circle: वसई समुद्रातील अनोखा प्रकार! समुद्रात गोलाकार रचना तयार; रहस्य उलगडणार का? व्हिडिओमुळे प्रश्नचिन्ह
Vasai Sea Mysterious Circle News: वसई किनाऱ्यापासून दूर समुद्रात विचित्र दृश्य तयार झाले आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. मच्छिमारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
गेल्या दहा दिवसांत वसई किनाऱ्यापासून सुमारे ६६ नॉटिकल मैल अंतरावर समुद्रात एक रहस्यमय वर्तुळाकार वर्तुळ निर्मिती दिसून आली आहे. मासेमारी मोहिमेनंतर किनाऱ्यावर परतत असताना स्थानिक मच्छिमारांना ही घटना लक्षात आली. या दृश्यामुळे मासेमार समुदायात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.