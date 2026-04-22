NA Land Permission Simple : ‘एनए’ झाले सोपे! इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीचे लोकार्पण

land NA conversion rules : राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेल्या अकृषिक (एनए) रूपांतरण प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. .इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) (बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टिम) या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा आजपासून उपलब्ध करून देण्यात आली. या नव्या सुविधेचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले..या प्रणालीमुळे नागरिकांना आता एका क्लिकवर ऑनलाइन पद्धतीने रूपांतर अधिमूल्य भरता येणार असून, त्याची नोंद थेट ७/१२ उताऱ्यावर होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, जमिनीच्या अकृषिक वापराबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. याच निर्णयाला तांत्रिक जोड देण्यासाठी आज बीपीएमएस प्रणाली (mahavastu.maharashtra.gov.in) गो-लाईव्ह करण्यात आली..यामुळे नागरिकांना जमिनीवर विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतानाच एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध झाली आहे. या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असणारे एकरकमी रूपांतर अधिमूल्य आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने भरता येणार आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बीपीएमएसच्या धर्तीवरच ऑटो डीसीआर प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पुढील १० दिवसांत हे काम पूर्ण होईल..