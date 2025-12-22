Mumbai: राज्यात दोनच विमानतळांना प्रेरणादायी नावे, पण कोणत्या? अहवालातून महत्त्वाची माहिती समोर

तुर्भे : विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यावरून भूमिपुत्र आग्रही आहेत. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय असे एकूण १६ विमानतळ आहेत. त्यातील नागपूर आणि मुंबई या दोनच विमानतळांना प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांचे नाव असून उर्वरित सर्व विमानतळ त्या-त्या शहरांच्या नावाने ओळखली जातात..माहिती अधिकार कार्यकर्ते तेजस पाटील यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत केंद्राकडे राज्यातील विमानतळांची माहिती व त्यांचे केलेले नामकरण याबाबत विचारणा केली होती. त्यात राज्यातील १६ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची माहिती भारत सरकारचे सीपीआयओ अँड अंडर सेक्रेटरी दीपक नागपाल यांनी शुक्रवारी (ता. १९) यांनी दिली आहे..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.त्यात मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’, नागपूर विमानतळाला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नामकरण आहे. नवी मुंबईसह उर्वरित सर्व विमानतळांची नावे त्या त्या शहरांवरून देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे..राज्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ‘लोकनेते दि. बा. पाटील’ यांचे नाव द्यावे, यासाठी मागील चार वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात आग्रह होत आहे. ही वस्तुस्थिती असतानादेखील माहिती कायद्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील विविध विमानतळांची माहिती दिली आहे. त्यामध्ये ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ अशा प्रकारचा उल्लेख केला आहे..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा.यामुळे नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. राज्यात मुंबई, नागपूर, नवी मुंबई व शिर्डी अशी चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. उर्वरित राष्ट्रीय (स्थानीय) विमानतळ आहेत. त्यात औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, सोलापूर, जुहू (मुंबई), नांदेड, गोंदिया, अकोला, नाशिक, अमरावती व सिंधुदुर्ग या विमानतळांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.