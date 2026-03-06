Vijay Wadettiwar : नागपूर स्फोट हा अपघात नसून हत्याकांड; सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

मुंबई - नागपूर येथील एसबीएल कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात निष्पाप कामगारांचा बळी हा प्रशासकीय आणि मालकांच्या संगनमताने केलेले ‘हत्याकांड’ आहे, असा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी करत राज्य सरकारला धारेवर धरले. .विधानसभेत नागपूरच्या स्फोटक निर्मिती कंपनीत झालेल्या स्फोटावरून लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली. यात विजय वडेट्टीवार यांनी स्फोट प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर आलेल्या बाबींचा पाढा वाचत स्फोटक निर्मिती कंपनीचे पितळ उघडे पाडले. कंपनीत फायर पंप नव्हते, रिस्क असेसमेंट केली नव्हती..एकच सुरक्षा अधिकारी होता, कंपनीत सीसीटीव्ही नव्हते आणि इंटरनल सेफ्टी ऑडिटची कोणतीही नोंद नाही. स्फोटक हाताळण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण कामगारांना दिले गेले नव्हते, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी स दिली. कंपनीच्या मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली..पण चुकीच्या कारणास्तव गुन्हा नोंदवल्याप्रकरणी त्यांची सुटका होईल, असे सांगत कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विरोधकांची आणि सत्ताधारी आमदारांचीही मागणी फेटाळली. विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला.या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले, या दुर्घटनेत १९ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर २३ जण जखमी झाले. मृतांत १६ महिलांचा समावेश आहे. मृत कामगारांच्या वारसदारांना ७५ लाख व जखमी कामगारांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी व्यवस्थापनाने मान्य केल्याचे सांगितले.या लक्षवेधीवर बोलताना आमदार अतुल भातखळकर, नाना पटोले व चरणसिंह ठाकूर यांनी सरकारला घेरत संबंधित मालकांंवर कारवाईची मागणी केली..मानवाधिकार आयोगाकडून दखलनवी दिल्ली - नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथील स्फोटक निर्मिती कारखान्यात झालेल्या स्फोटात १९ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना नोटीस बजावली. या प्रकरणी दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.