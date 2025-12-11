Virar News : तडे गेलेल्या नायगाव–पापडी पुलाला डंपर वाहतुकीचा गंभीर धोका; सुरू असलेल्या जड वाहतुकीने नागरिक भयभीत!

विरार : नायगाव स्टेशन परिसरात सुरू असलेल्या नवीन रेल्वे पुलाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात माती भराव सुरू आहे. या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जड डंपरांची दिवसरात्र सुरू असलेली वाहतूक नायगाव कोळीवाड्यातील घरांना भूकंपासारखे तीव्र कंप देत आहे.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नायगाव ते वसई कोळीवाडा जोडणारा एकमेव नायगाव खाडी पुल. या पुलाला स्पष्ट तडे गेलेले आहेत आणि पुलाची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशा परिस्थितीत जड डंपरांची सततची ये-जा सुरू असल्याने पूल पडण्याची शक्यता अधिकच वाढली आहे..हा पूल तुटल्यास नायगाव स्टेशन ते वसई कोळीवाडा यांतील संपर्क पूर्णपणे तुटेल आणि हजारो प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. या मार्गावरन नायगाव ,पाणजू,पाळी,दारपाळे ,खोचिवडा,किरवली,पापडी आणि वसई येथे जात येते तसेच या मार्गावर अनेक शाळा, मंदिरे, पाली चर्च तसेच नायगावचे होलसेल मासळी मार्केट आहे. या भागात नेहमीच मोठी गर्दी असते. अशा परिस्थितीत जड डंपरांची वाहतूक अपघातांची शक्यता वाढवत असून विद्यार्थ्यांचे, महिलांचे, ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि सर्वसामान्य प्रवाशांचे जीव धोक्यात आले आहेत.रेल्वे कामासाठी ठेकेदारांकडून मोठ्या ट्रकांद्वारे मातीची वाहतूक अखंडपणे सुरू आहे. .Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.या जड वाहनांमुळे रस्त्यांवर तीव्र कंप निर्माण होत असून आसपासच्या घरांच्या भिंती हादरत आहेत. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी प्रशासनाला स्पष्ट मागणी केली आहे की डंपरची वाहतूक तातडीने दुसऱ्या सुरक्षित मार्गाने वळवावी.कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.या पुला बरोबरच मला रस्त्यावरील उघड्या ह्या एमएमआरडी ने न्याने बांधाव्यात असा प्रस्ताव तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी एमएमआरडी ला दिला होता. अशी माहिती माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सकळही बोलताना दिली. जिल्हा परिषदेने हा पूल ५० वर्षांपूर्वी बांधलं होता. २५ वर्षांपूर्वी याची डागडुजी करण्यात आली होती. परंतु आता या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असल्याने पूल कमकुवत झाला आहे..याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संजय यादव याना विचारले असता त्यांनी याबाबत चौकशी करून तुम्हाला माहिती देतो असे सांगितले. या पुला बाबत आठ वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेकडे दुरुस्तीची मागणी केली होती. परंतु हा पूल बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो .असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.पालिकेच्या इंजिनिअरनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याबाबत कल्पनाही दिली होती. परंतु त्यावर अजून काहीही काम झालेलले नाही . आता मोठे डम्पर पुलावरून मातीच्या गाड्या नेट असल्याने पूल अजूनच कमकुवत होऊ लागला आहे. याबाबत तातडीने बांधकाम विभागाने कारवाई केली नाही तर आम्हाला आंदोलन छेडून मातीच्या गाड्या अडवायला लागतील .ऍड. ज्योती धोंडेकर ,माजी नगरसेविका.Hadapsar News : ससाणेनगर कालव्यावरील पूल ३ महिने रखडला; धोकादायक प्रवासामुळे नागरिक त्रस्त!.जिल्हा परिषदेने पन्नास वर्ष पूर्वी बांधलेला हा पूल सद्या कोणाकडे आहे. ह्याचे उत्तर मिळत नाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विचारले असता हा पूल आमच्या कडे नसून महानगरपालिका किंवा जिल्हापरिषदेकडे असले असे उत्तर मिळाले . तर जिल्हापरिषदेच्या बांधकाम विभागाला विचारले असता हा पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ८ वर्षांपूर्वी देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.