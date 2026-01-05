मुंबई

Mumbai News: नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद! शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणा ठप्प; हृदयविकाराच्या रुग्णांचे हाल

Nair Hospital: नायर रुग्णालयात कॅथ लॅबमध्ये शॉर्टसर्किटची घटना घडली. यामुळे यंत्रणेत बिघाड झाला असून दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांची गैरसाेय हाेणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील पालिकेच्या नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद पडल्याने हृदयविकाराशी संबंधित उपचार ठप्प झाले आहेत. कॅथ लॅबमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणेत बिघाड झाला. दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांची गैरसाेय हाेणार असून इतर रुग्णालयांत धाव घ्यावी लागणार आहे.

