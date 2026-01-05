Mumbai News: नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद! शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणा ठप्प; हृदयविकाराच्या रुग्णांचे हाल

मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील पालिकेच्या नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद पडल्याने हृदयविकाराशी संबंधित उपचार ठप्प झाले आहेत. कॅथ लॅबमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणेत बिघाड झाला. दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांची गैरसाेय हाेणार असून इतर रुग्णालयांत धाव घ्यावी लागणार आहे..नायर रुग्णालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी कॅथ लॅबमध्ये शॉर्टसर्किटची घटना घडली. यामुळे या यंत्रणेचे काही भाग निकामी झाले आहेत. परिणामी, ॲन्जिओग्राफी, ॲन्जिओप्लास्टी, पेसमेकर बसवणे तसेच झडपांशी (व्हॉल्व्ह) संबंधित उपचार सध्या करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले..BMC Election: मुंबईत भाजपचा ठाकरे गटाशी ‘महामुकाबला’! ९५ जागांवर थेट संघर्ष; चुरशीच्या लढतींकडे राज्याचे लक्ष.रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी सांगितले की, ‘शॉर्टसर्किटमुळे मशीनचे काही भाग खराब झाले आहेत. कंपनीच्या अभियंत्यांनी मशीनची तपासणी करून काही सुटे भाग बदलण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. दुरुस्ती व सुटे भाग बदलण्यासाठी फाइल वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आली आहे. परवानगी मिळताच दुरुस्तीचे काम सुरू केले जाईल.’.दररोज आठ ते १० ॲन्जिओग्राफीनायर रुग्णालयाच्या कार्डिओलॉजी विभागात दररोज ८ ते १०, तर कधी कधी १२ ॲन्जिओग्राफी केल्या जातात. याशिवाय दररोज दाेन ॲन्जिओप्लास्टीही केल्या जातात..Farmer News: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क माफ; महायुती सरकारची महत्त्वाची घोषणा .देखभाल-दुरुस्तीची फाइल रखडलीकॅथ लॅबच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कंत्राटाची फाइल अंतिम टप्प्यात असून प्रशासकीय स्तरावर प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. अद्याप संबंधित एजन्सीला खरेदी आदेश देण्यात आलेला नसल्याने आवश्यक सुटे भाग मिळण्यात अपयश येत आहे. कंपनीला खरेदीचे आदेश मिळेपर्यंत खराब सुटे भाग बदलले जाणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मशीनची दुरुस्ती लवकरात लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.