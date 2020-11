७३ वर्षांनंतर मुंबईच्या इतिहासाचा साक्षीदार असणाऱ्या शिवाजी पार्कच्या नावात बदल

मुंबई : दादरचे प्रसिद्ध शिवाजीपार्क मैदान. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यापासून ते क्रिकेटची कोचिंग आणि विविध सामान्यांपर्यंत. या मैदानाने मुंबईचा इतिहास पाहिलाय आणि अनुभवला देखील आहे. याच शिवाजीपार्क मैदानाच्या नावामध्ये आता एक बदल करण्यात आलाय. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून तशी अधिकृत पाटी देखील मैदानाच्या गेटवर लावण्यात आली आहे. दादरमधील शिवाजी पार्क मैदानाचे नाव आता छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणून बदलण्यात आलं आहे. त्यामुळे यापुढे केवळ शिवाजी पार्क मैदान नव्हे तर छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणून हे ऐतिहासिक मैदान ओळखलं जाणार आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून मैदानाच्या गेटवर नवीन पाट्या लावण्यात आल्या आहेत. खरंतर या नामविस्तारासाठीचा प्रस्ताव मार्च महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या मंजूर करण्यात आला होता. Diwali 2020 : अभ्यंगस्नान परंपरेला आरोग्याची आहे जोड, वाचा अभ्यंगस्नानाचे आरोग्यदायी फायदे छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाबाबत थोडक्यात : छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची सुरवातीची ओळख म्हणजे 'माहीम पार्क'. त्यानंतर १० मे १९२७ साली या मैदानाचे नामकरण शिवाजी पार्क असं करण्यात आलं. पुढे नामांतराच्या तब्बल ३९ वर्षानंतर लोकवर्गणीतून या मैदानात शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात आला. त्यानंतर आता शिवाजी पार्क मैदानाचा नामविस्तार छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान असा करण्यात आला आहे. तब्बल ७३ वर्षानंतर हा नामविस्तार केला गेलाय. name of shivaji park finally changed to chatrapati shivaji mahajar maidan

