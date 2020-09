ड्रग्स प्रकरणी मुंबईत NCB चे एकाच वेळी विविध ठिकाणी छापे, गळाला लागलेत बडे मासे ?

मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी एक महिन्यापासून CBI मार्फत चौकशी सुरु आहे. यामध्ये ED मार्फत मनी लॉन्डरिंग म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार आणि ड्रग्स कनेक्शनची नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो NCB कडून चौकशी सुरु आहे. या प्रकरणातील ड्रग्स कनेक्शनमध्ये रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती आणि त्यांच्या अन्य काही साथीदारांना ताब्यात देखील घेण्यात आलंय. दरम्यान, या प्रकरणी खोलात जाऊन चौकशी आणि छापेमारी सुरु आहे. रिया, शोविक आणि अन्य साथीदारांची चौकशी करून अनेक ठिकाणी धाडी टाकल्या जातायत. याच पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत विविध ठिकाणी NCB म्हणजेच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं छापेमारी केलीये. NCB च्या अधिकाऱ्यांनी आज एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापेमारी करण्यात आलीये. बापरे ! मुंबई भोवतालचं संरक्षक कवच नाहीसं होण्याच्या मार्गावर; भरावामुळे चौपाट्यांवर संक्रांत (NCB) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोतील काही सूत्रांच्या माहितीनुसार रिया आणि शोविकने दिलेल्या माहितीच्या आधारे NCB कारवाई करत आहे. यावरून बॉलिवूडमधील ड्रग्स कनेक्शन समोर येतंय. रिया आणि सुशांत यांनी ड्रग्स मागविण्यासाठी आपल्या घरामधील काम काम करणाऱ्यांसोबत एक WhatsApp ग्रुप देखील बनवला असल्याचं समोर आलेलं. त्यामुळे तो WhatsApp ग्रुप आणि इतर मोबाईल चॅटमधून यामध्ये अमली पदार्थांच्या नेटवर्कमध्ये अनेक बडे मासे असल्याची माहिती NCB च्या पथकाला मिळाली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) यामध्ये आता सखोल चौकशी करतेय. narcotic control bureau conducts raids on various places in mumbai

