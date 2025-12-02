मुंबई

Devendra Fadnavis: मग कुंभमेळा कुठे घ्यायचा? नाशिकमधील वृक्षतोडीवर देवेंद्र फडणवीसांच्या स्पष्ट सूचना, राजकारण टाळण्याचा इशारा

Balancing Tree Conservation and Cultural Traditions : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट; पर्यावरण जपणे आणि धार्मिक उत्सव पार पाडणे यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी उपाय शोधण्याचा इशारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळ संवाद या कार्यक्रमात हजेरी लावली आणि विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या वृक्षतोड प्रकरणी आणि त्याला होणाऱ्या विरोधाबाबतही त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.

