Devendra Fadnavis: मग कुंभमेळा कुठे घ्यायचा? नाशिकमधील वृक्षतोडीवर देवेंद्र फडणवीसांच्या स्पष्ट सूचना, राजकारण टाळण्याचा इशारा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळ संवाद या कार्यक्रमात हजेरी लावली आणि विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या वृक्षतोड प्रकरणी आणि त्याला होणाऱ्या विरोधाबाबतही त्यांनी सविस्तर भाष्य केले..ते म्हणाले की, वृक्षतोड टाळली पाहिजे, याबाबत कुणाचेही मतभेद असू शकत नाहीत. मात्र या मुद्द्याचे राजकारण करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. साधूग्रामची ही जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून कुंभमेळ्यासाठी वापरली जाते. २०१५-१६ च्या गुगल इमेजेस पाहिल्या तर त्या ठिकाणी एकही झाड नव्हते. नंतर २०१७-१८ मध्ये महानगरपालिकेने अतिक्रमण हटवण्यासाठी आणि हरितपट्टा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केला. त्या काळात राज्याची ५० कोटी वृक्षलागवड मोहीमही सुरू होती. त्याच मोहिमेअंतर्गत काहीसा विचार न करता त्या जागी झाडे लावण्यात आली. ही चूक होती असे मी म्हणणार नाही, पण पुढील बाराव्या वर्षी पुन्हा कुंभमेळ्यासाठी ही जागा वापरायची आहे, हा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. आता ती झाडे मोठी झाली आहेत आणि लोकांना वाटते की झाडे असताना ती कशी तोडता येतील..प्रशासनासमोर खरा प्रश्न हा आहे की, ही झाडे न तोडता साधूग्राम कुठे उभारायचा? प्रयागराज येथे कुंभमेळा १५ हजार हेक्टरवर होतो, तर नाशिकमध्ये केवळ ३५० एकरावर आयोजित करायचा आहे. ही मूलभूत जागाच उपलब्ध न झाल्यास कुंभमेळा कसा पार पडणार?.कुंभमेळा हा सनातन संस्कृतीचे प्रतीक आहे. आपल्या संस्कृतीत वृक्ष, नदी आणि पर्यावरणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपण नदीची आराधना करणारे लोक आहोत. त्यामुळे लोकांच्या मनात एक समज निर्माण झाला आहे की कुंभमेळा करायचा आणि वृक्ष तोडायचे कसे? यासाठी मधला मार्ग काढावा लागेल. जागा वापरता यायला हवी, जितकी झाडे वाचवता येतील तितकी वाचवली जातील, काही झाडांचे ट्रान्सप्लांटेशनही केले जाईल. पण या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकारण करणे योग्य नाही. सर्वोत्तम पर्याय शोधला जाईल..शेवटी मुख्यमंत्री म्हणाले की, जे लोक धर्माला अफूची गोळी म्हणतात, ते आज या मुद्द्यावर मैदानात उतरलेले दिसत आहेत, याचे मला फार आश्चर्य वाटते..