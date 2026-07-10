मुंबई

Mumbai News: बिपिन बाफना खून प्रकरणी आरोपींना ३० वर्षांचा कारावास, हायकोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रूपांतरित

Mumbai High Court: बिपिन बाफना खून प्रकरणी उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रूपांतरित केली आहे. आरोपींची शिक्षा ३० वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित करण्यात आली आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नाशिकस्थित विपिन बाफनाचे अपहरण आणि हत्याप्रकरणी दोघांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने नुकतीच ३० वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित केली. हे दोन्ही आरोपी सर्वसामान्य तरुण आहेत. झटपट श्रीमंत होण्याच्या प्रबळ इच्छेने ते हताश झाले आणि त्यातच त्यांनी हत्या केली, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द करताना नोंदवले.

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Mumbai
mumbai high court