Mumbai News: बिपिन बाफना खून प्रकरणी आरोपींना ३० वर्षांचा कारावास, हायकोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रूपांतरित

मुंबई : नाशिकस्थित विपिन बाफनाचे अपहरण आणि हत्याप्रकरणी दोघांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने नुकतीच ३० वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित केली. हे दोन्ही आरोपी सर्वसामान्य तरुण आहेत. झटपट श्रीमंत होण्याच्या प्रबळ इच्छेने ते हताश झाले आणि त्यातच त्यांनी हत्या केली, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द करताना नोंदवले..हा गुन्हा पूर्वनियोजित असला तरी, तो 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' कक्षेत मोडत नसल्याचे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. बाफनाचे खंडणीसाठी अपहरण, त्याची हत्या आणि पुरावा नष्ट करणे या आरोपांखाली चेतन पगारे आणि अमन जाट यांना दोषी ठरवण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवताना सुनावलेल्या शिक्षेत बदल केला. आरोपींनी चुकीच्या मागनि संपत्ती मिळवण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी स्वतःच्या ओळखीतील तरुणाचे अपहरण करून हत्येचा सोपा मार्ग निवडला. त्यानंतर मृतदेह एका निर्जनस्थळी फेकून दिला..Mumbai–Pune Trains: मुंबई-पुणे मार्गावरील अनेक रेल्वे गाड्या रद्द; मात्र 'या' दोन एक्स्प्रेस सुरू, पुणे रेल्वे स्थानकाकडून माहिती.न्यायालय काय म्हणाले?खंडणीसाठी केलेले फोन अयशस्वी ठरल्यानंतर दोषींनी मृताला जिवंत सोडल्यास तो गुन्हा उघड करेल, या भीतीने त्याला संपवल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हा गुन्हा अमानवीय, क्रूर आणि निर्दयी असून, दोषी कठोर शिक्षेस पात्र असल्याचे म्हटले, परंतु हे प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरणांपैकी एक आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता ते नकारात्मक मिळाले, असेही न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केले..Navi Mumbai Crime: ८ दिवसांत दीड कोटीला गंडा, १,००० हून अधिक सिम कार्ड्सचा वापर; २४ वर्षीय इंजिनिअरला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.