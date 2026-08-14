मुंबई

National Highway: महिनाभरातच पुलाला खड्डे, सात कोटींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह; ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

National Highway Potholes: कर्जतमधील राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-अ वरील श्रीराम पुलावर उद्घाटनानंतर महिनाभरातच खड्डे पडल्याचे समोर आले आहे.
National Highway Road Potholes

National Highway Road Potholes

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कर्जत : शहराजवळील राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-अ वरील उल्हास नदीवरील नव्या श्रीराम पुलाचे उद्घाटन होऊन अवघा महिना उलटत नाही तोच पुलावर आणि जोडरस्त्यावर खड्डे पडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सुमारे सात कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात आलेल्या या पुलाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

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