National Highway: महिनाभरातच पुलाला खड्डे, सात कोटींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह; ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

कर्जत : शहराजवळील राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-अ वरील उल्हास नदीवरील नव्या श्रीराम पुलाचे उद्घाटन होऊन अवघा महिना उलटत नाही तोच पुलावर आणि जोडरस्त्यावर खड्डे पडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सुमारे सात कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात आलेल्या या पुलाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..जुन्या श्रीराम पुलावर सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या पुलाच्या शेजारी नवीन पूल उभारण्यात आला. २०१९ मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २०२३ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. या पुलामुळे कर्जत शहर, दहिवली परिसर तसेच मुरबाड-कर्जत-खोपोली मार्गावरील वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. .Marathi Language: मोठी बातमी! रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ, राज्य सरकारचा निर्णय.मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते ४ जुलैला पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले. पावसाळ्यापूर्वी वाहतुकीसाठी पूल सुरू करणे आवश्यक असल्याने पुलालगतचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होण्यापूर्वीच उद्घाटन करण्यात आले होते..ठेकेदारावर कारवाई कधी? एवढ्या मोठ्या निधीतून उभारलेल्या पुलाला महिनाभरातच खड्डे पडत असतील, तर संबंधित ठेकेदारावर काय कारवाई होणार, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. तसेच दहिवली बाजूला असलेला वीज ट्रान्स्फॉर्मर आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याने हा भाग लवकरात लवकर मोकळा करून उर्वरित काम पूर्ण करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे..Kalyan News: रुग्णाच्या फॅक्चर पायाला प्लास्टरऐवजी लावला पुठ्ठा, कल्याणमध्ये पालिकेच्या रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार.संबंधित ठेकेदारास नोटीस बजावली आहे. तसेच खड्डे अत्याधुनिक पद्धतीने भरणार आहोत. - राहुल देवांग, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कर्जत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.