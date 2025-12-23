Navi Mumbai: बदलापूर ते पनवेल एका झटक्यात होणार पार! नवा मार्ग कसा असणार? जाणून घ्या...

पनवेल : पनवेल, नवी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मोरबे सर्कल ते कळंबोली दरम्यानच्या १४ किमीच्या नव्या जोड रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मोरबे सर्कल थेट कळंबोलीमार्गे जेएनपीए बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतूशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे पनवेल, नवी मुंबई परिसराच्या आर्थिक व औद्योगिक विकास झपाट्याने होणार असून, पनवेल-मुंब्रा मार्गावरील कोंडीतून वाहनचालकांची सुटका होणार आहे..या नवीन जोड रस्त्यामुळे बदलापूर ते पनवेलदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. या नवीन मार्गामुळे जड वाहनांची वाढती वर्दळ आणि औद्योगिक वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. हा जोड रस्ता रोड मोरबे सर्कल-तळोजा एमआयडीसी-कळंबोली असा चार किमी नवीन व उर्वरित १० किमी जुना रस्ता विकसित केला जाणार आहे. अंदाजे शंभर कोटी खर्च करून हा रस्ता बांधला जाणार आहे..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.सध्या मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग मोरबे सर्कलपर्यंत पूर्ण झाला असला, तरी पुढे कळंबोली, औद्योगिक क्षेत्रे आणि बंदराकडे जाण्यासाठी थेट मार्ग नसल्याने चालकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे या नव्या जोड रस्त्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्याला आता अंतिम मंजुरी मिळाल्याने चालकांना दिलासा मिळणार आहे..औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्सला फायदाया जोड रस्त्यामुळे तळोजा एमआयडीसी परिसराला राष्ट्रीय महामार्ग, जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळाशी जलद व सुलभ जोडणी मिळणार आहे. त्यामुळे उद्योग, लॉजिस्टिक्स, गोदाम आणि व्यापारी वाहतुकीला मोठा लाभ होणार असून, गुंतवणुकीसाठी हा परिसर अधिक आकर्षक ठरणार आहे..मोरबे सर्कल नवीन विकास केंद्रमुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गासाठी या प्रकल्पामुळे मोरबे सर्कल परिसर नवी मुंबईतील नवे विकास केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे. मोरबे येथे मार्गाचा प्रवेशद्वार असल्याने या ठिकाणी टोल कलेक्शन बूथ, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल व पंचतारांकित हॉटेल येणार आहेत. त्यामुळे मोरबे भागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बंदर आणि विमानतळाशी थेट जोडणी मिळाल्याने पनवेल, कळंबोली आणि तळोजा परिसरातील रिअल इस्टेट व व्यावसायिक विकासाला वेग येण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.पनवेलला विशेष महत्त्व प्राप्तमोरबे सर्कल ते कळंबोली या नव्या लिंक रोडमुळे पनवेल शहर नवी मुंबई, कोकण, मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रमुख वाहतूक व विकास केंद्र म्हणून अधिक ठळकपणे पुढे येणार आहे. जेएनपीए बंदर, नवी मुंबई विमानतळ आणि अटल सेतूशी थेट जोडणी मिळाल्याने पनवेल हे बंदर, विमानतळ आणि महामार्ग यांना जोडणारे महत्त्वाचे जंक्शन ठरणार आहे. या मार्गामुळे पनवेल परिसरातील औद्योगिक, व्यापारी आणि लॉजिस्टिक्स हालचालींना वेग मिळेल. पनवेल, कळंबोली, तळोजा एमआयडीसी पट्ट्यातील उद्योगांना जलद वाहतूक सुविधा मिळाल्याने गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक उलाढाल वाढण्यास मदत होणार आहे..मोरबे सर्कल ते कळंबोली या नव्या लिंक रोडमुळे नवी मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. विमानतळ, जेएनपीए बंदर आणि अटल सेतूसोबत थेट जोडणी झाल्याने औद्योगिक, व्यापारी आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांचा प्रवास सुकर होईल आणि पनवेल, नवी मुंबई पट्ट्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.- प्रशांत ठाकूर, आमदार, पनवेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.