National Highway Accident : मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर राष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील याचा अपघाती मृत्यू

पालघर - राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ नेमबाजी स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले 27 वर्षीय संभाजी पाटील यांचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर दुर्वेस गाव हद्दीत हेरिटेज डेअरी समोर फॉर्चूनर आणि हायवा ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाटील याचा मृत्यू झाला आहे..हा अपघात आज सकाळी 10 ते अकरा वाजेदरम्यान घडल्याची शक्यता आहे. अपघातात पाटील याचा तेवीस वर्षीय मित्र यश चौधरी जखमी झाला आहे. संभाजी पाटील हे बालेवाडी क्रीडा संकुलात क्रीडा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.अंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा नेमबाज संभाजी पाटील आणि त्याचा मित्र प्रणय प्रशांत चौधरी हे दोघे फॉर्च्यूनर कारने (क्र.BR 05 PB 5055 ) गुजरातच्या दिशेने जात होते. याच वेळी दुर्वेश गाव हद्दीत प्रणय याने भरधाव कार दुसऱ्या वाहिनीतून पहिल्या वाहिनीत नेताना समोरच्या हायवा ट्रकचा अंदाज न आल्याने भीषण अपघात घडला..या अपघातात नेमबाज पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला तर प्रणय जखमी झाला. ही घटना घडल्यानंतर महामार्ग पोलीस आणि मनोर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाटील याला रुग्णालयात नेले. मात्र त्याला मृत घोषित करण्यात आले.पाटील याच्या मृतदेहाचे 26 छेदन करण्यात आले असून त्याचा मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. तेथून ते छत्रपती संभाजी नगर या त्यांच्या मूळ गावी नेले जाणार आहे.अशी माहिती मनोर पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणात मनोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून पुढील तपास पोलीस उप निरीक्षक बालाजी मुंढे करत आहेत..संभाजी झंझन पाटील हे भारतीय नेमबाज आहेत. दहा आणि पन्नास मीटर पिस्तूल नेमबाजी प्रकारात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात. १३ जानेवारी १९९९ रोजी संभाजी यांचा जन्म झाला असून त्यांनी राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. 2016 मध्ये गबाना येथे झालेल्या 25 मीटर पिस्तूल नेमबाजीच्या पुरुष कनिष्ठ स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकवले होते..संभाजी यांनी २०१७ च्या कनिष्ठ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत सांघिक रौप्य पदक मिळवले होते. 2025 मध्ये ६८ व्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत, विविध आयएसएसएफ कनिष्ठ विश्वचषकांमध्ये संभाजी यांनी सक्रियपणे भाग घेतला आहे. अलीकडेच त्यांची राष्ट्रीय नेमबाज म्हणून निवड झाली होती. प्रशिक्षक अक्सवे अष्टपुत्रे (वैयक्तिक), जसपाल राणा (राष्ट्रीय) यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ही मजल मारली होती..