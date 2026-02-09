मुंबई

National Highway Accident : मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर राष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील याचा अपघाती मृत्यू

राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ नेमबाजी स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले संभाजी पाटील यांचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर - राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ नेमबाजी स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेले 27 वर्षीय संभाजी पाटील यांचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर दुर्वेस गाव हद्दीत हेरिटेज डेअरी समोर फॉर्चूनर आणि हायवा ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाटील याचा मृत्यू झाला आहे.

